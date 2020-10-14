Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın "derin" mesajına destek verdiler!

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, paylaştığı bir fotoğraf karesiyle Türkiye'nin gündemine oturdu. Anayasa Mahkemesi'nin gece yarısı ışıklarının yandığı o fotoğraf ve beraberindeki kelimeler, hafızalardaki "darbe" imasını tazeledi. Tüm Türkiye, o fotoğrafı ve çağrışımlarını konuşmaya başladı.
YILMAN: "MESAJ DERİN. İNŞALLAH HEP BÖYLE YANAR BU IŞIKLAR"
Habertürk yazarı Sevilay Yılman; AYM üyesi Engin Yıldırım'ın, "Işıklar yanıyor" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı etiketleyerek, "Mesaj derin. İnşallah hep böyle yanar bu ışıklar" iddiasında bulundu. Yılman; Engin Yıldırım'ın Twitter hesabını da paylaşımına etiketledi. Sevilay Yılman'ın, söz konusu tweetini silmesi dikkati çekti.
SAYMAZ: "ANAYASA MAHKEMESİ ÜYESİ ENGİN YILDIRIM'DAN ANLAMLI TWEET..."
Sözcü Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz da; Twitter hesabından "Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan anlamlı tweet..." ifadelerini kullandı.
ÖZKOÇ DA; AYM ÜYESİNİN PAYLAŞIMINI PAYLAŞTI
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da; Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın söz konusu paylaşımını RT'ledi.
ALTIPARMAK: "ENGİN YILDIRIM'I SAYGIYLA SELAMLIYORUM"
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak ise; "Engin Yıldırım'ın Anayasa Mahkemesi'nin en özgürlükçü üyesi, AYM'yi takip eden herkes bilir. Aynı zamanda siyaseti de bilir. Onu nasıl yaftalayacaklarını da tahmin etmiştir. Özgürlük hukukun üstünlüğü olmadan savunulmaz. Özgürlüğü ve hukuku savunmak için bir risk aldı. Saygıyla selamlıyorum" iddiasında bulundu.
MAHKEME; ENİS BERBEROĞLU'NUN YENİDEN YARGILANMASINA YER OLMADIĞINA HÜKMETTİ
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi; "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti.
SAAT:20.17 "IŞIKLAR YANIYOR"
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından saat:20.17'de açıklamada bulundu ve Anayasa Mahkemesi'nin çalıştığını ima ederek, "Işıklar yanıyor" ifadelerini kullandı. Engin Yıldırım'ın söz konusu mesajı, eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan "Genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajını akıllara getirdi.
SAAT: 22.20: "'IŞIKLAR YANIYOR' DERKEN HUKUKUN IŞIĞINI KASTETTİM, BAŞKA IŞIKLARI DEĞİL"
Engin Yıldırım; sosyal medya hesabından saat 22.20'da yeni paylaşımda bulundu ve "'Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" iddiasında bulundu.
YILDIRIM, 2 TWEETİNİ DE SİLDİ
Engin Yıldırım; gecenin geç saatlerinde söz konusu iki tweetini de sildi ve hesabını kilitledi.