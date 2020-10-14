Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın "derin" mesajına destek verdiler!

üyesi 'ın "derin" mesajına destek verdiler!

üyesi ’ın; eski döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan "Genelkurmay’ın ışıkları yanıyor" mesajını akıllara getiren ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının ardından Anayasa Mahkemesi’nin gece yarısı çalıştığını ima eden “Işıklar yanıyor” paylaşımına bazı siyasi, gazeteci ve öğretim üyelerinin destek vermesi dikkat çekti. Habertürk yazarı Sevilay Yılman ve Sözcü Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz Anayasa Mahkemesi üyesine destek gelirken; Grup Başkanvekili Engin Özkoç; Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın söz konusu paylaşımını RT’ledi

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Giriş Tarihi: 14.10.2020 17:34 Son Güncelleme: 14.10.2020 17:36 ABONE OL
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın derin mesajına destek verdiler!

Üyesi , paylaştığı bir fotoğraf karesiyle 'nin gündemine oturdu. Anayasa Mahkemesi'nin gece yarısı ışıklarının yandığı o fotoğraf ve beraberindeki kelimeler, hafızalardaki "darbe" imasını tazeledi. Tüm Türkiye, o fotoğrafı ve çağrışımlarını konuşmaya başladı.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın derin mesajına destek verdiler!

YILMAN: "MESAJ DERİN. İNŞALLAH HEP BÖYLE YANAR BU IŞIKLAR"

Habertürk yazarı Sevilay Yılman; AYM üyesi 'ın, "Işıklar yanıyor" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı etiketleyerek, "Mesaj derin. İnşallah hep böyle yanar bu ışıklar" iddiasında bulundu. Yılman; Engin Yıldırım'ın Twitter hesabını da paylaşımına etiketledi. Sevilay Yılman'ın, söz konusu tweetini silmesi dikkati çekti.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın derin mesajına destek verdiler!

SAYMAZ: "ANAYASA MAHKEMESİ ÜYESİ ENGİN YILDIRIM'DAN ANLAMLI TWEET..."

Sözcü Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz da; Twitter hesabından " üyesi 'dan anlamlı tweet..." ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın derin mesajına destek verdiler!

ÖZKOÇ DA; AYM ÜYESİNİN PAYLAŞIMINI PAYLAŞTI

Grup Başkanvekili Engin Özkoç da; üyesi 'ın söz konusu paylaşımını RT'ledi.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın derin mesajına destek verdiler!

ALTIPARMAK: "ENGİN YILDIRIM'I SAYGIYLA SELAMLIYORUM"

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak ise; "'ın 'nin en özgürlükçü üyesi, AYM'yi takip eden herkes bilir. Aynı zamanda siyaseti de bilir. Onu nasıl yaftalayacaklarını da tahmin etmiştir. Özgürlük hukukun üstünlüğü olmadan savunulmaz. Özgürlüğü ve hukuku savunmak için bir risk aldı. Saygıyla selamlıyorum" iddiasında bulundu.

MAHKEME; ENİS BERBEROĞLU'NUN YENİDEN YARGILANMASINA YER OLMADIĞINA HÜKMETTİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi; "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın derin mesajına destek verdiler!

SAAT:20.17 "IŞIKLAR YANIYOR"

üyesi ; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından saat:20.17'de açıklamada bulundu ve Anayasa Mahkemesi'nin çalıştığını ima ederek, "Işıklar yanıyor" ifadelerini kullandı. Engin Yıldırım'ın söz konusu mesajı, eski döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan "Genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajını akıllara getirdi.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın derin mesajına destek verdiler!

SAAT: 22.20: "'IŞIKLAR YANIYOR' DERKEN HUKUKUN IŞIĞINI KASTETTİM, BAŞKA IŞIKLARI DEĞİL"

; sosyal medya hesabından saat 22.20'da yeni paylaşımda bulundu ve "'Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" iddiasında bulundu.

YILDIRIM, 2 TWEETİNİ DE SİLDİ

Engin Yıldırım; gecenin geç saatlerinde söz konusu iki tweetini de sildi ve hesabını kilitledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın "derin" mesajına destek verdiler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA