Sözcü yazarlarının FETÖ cezalarına onama

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, Sözcü gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen karara karşı yapılan istinaf başvurularını karara bağladı. Ceza Dairesi'nin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararda, sanıklar Bekir Gökmen Ulu, Metin Yılmaz, Emin Çölaşan, Mustafa Çetin, Necati Doğru, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli hakkında "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen mahkûmiyet kararlarında hukuka aykırılık bulunmadığı belirtildi. Daire, sanık Mediha Olgun hakkında da "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen beraat kararını da hukuka uygun buldu. Dairenin oybirliği ile aldığı karar kapsamında sanıkların Yargıtay'a temyiz hakkı bulunuyor.Mahkeme, gazetenin yazarları sanıklar Emin Çölaşan ve Necati Doğru'yu, "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırmış, internet sitesinin yayın yönetmeni sanık Mustafa Çetin ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ı da aynı suçtan 3 yıl 4'er ay hapis cezasına mahkûm etmişti. Mahkeme, gazetenin sahibi firari sanık Burak Akbay hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına hükmetmişti