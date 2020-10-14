'Işıklar yanıyor' krizinde AYM'den son dakika açıklaması: AYM'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz

"15 TEMMUZ'DA OLDUĞU HER ZAMAN DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNİN YANINDAYIZ"

Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son dakika... AYM'dem 'Işıklar yanıyor' paylaşımı açıkması! 'AYM'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz' | Video

NE OLMUŞTU?

AYM Üyesi Engin Yıldırım Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaştığı fotoğrafında demokrasiye müdahale, darbe girişimlerinin sloganı olarak değerlendirilen 'IŞIKLAR YANIYOR' ifadesini kullanmış ve tepki toplamıştı.

Bunun üzerine Bakanlıklar başta olmak üzere birçok siyasi kurum kuruluş ve STK'dan tepki gelmişti.

AK PARTİ: UTANÇ VERİCİ BİR SAYGISIZLIK

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı son dakika açıklamasında "Bu utanç verici bir saygısızlıktır" ifadesini kullanmıştı.

ADALET BAKANI GÜL: BU AÇIKLAMA BİR AYM ÜYESİNE YAKIŞMAZ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül AK Parti grup toplantısına giderken meclis muhabirlerinin sorularını cevaplandırdı ve AYM üyesi Engin Yıldırım'ın paylaşımına ilişkin olarak " Bu yaklaşım bir Yüksek Mahkeme üyesine yakışmaz" ifadelerini kullandı