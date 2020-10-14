Koronavirüs Bilim kurulu toplantısı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca ne zaman yapacak?

Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili olarak gelen son dakika haberine göre; her hafta gerçekleşen toplantının bugün yapılacağı bildirildi. Öte yandan gerçekleşen toplantıda ülkemizdeki vaka sayılarına ilişkin durum değerlendirmesi yapılacak. Buna göre; Koronavirüs bilim kurulu toplantısı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Fahrettin Koca ne zaman ve saat kaçta açıklama yapacak? İşte detaylar…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILACAK? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI BAKAN KOCA SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Koronavirüs salgını sürecinde haftanın belirli günlerinde toplanarak ülkemizdeki son duruma ilişkin detayların masada olduğu Bilim kurulu toplantısı için araştırmalar da hız kazandı. Bu kapsamda ülkemizde vaka sayılarında yaşanan artış ve bu artışla beraber öneriler gibi konularda Bakan Koca açıklaması büyük önem taşıyor…