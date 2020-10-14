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Koronavirüs toplantısı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca ne zaman yapacak?

Koronavirüs salgını sürecinde 'deki son duruma ilişkin detayların ele alındığı toplantısı için meraklı bekleyiş bugün sabah saatlerinden itibaren başladı. Vaka artışlarıyla beraber ülkemizde yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her toplantı sonrasında olduğu gibi bugün de toplantı sonrası açıklama yapacak. Peki, Koronavirüs bilim kurulu toplantısı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Bilim Kurulu toplantısı sonrası ne zaman ve saat kaçta açıklama yapacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.10.2020 11:18 ABONE OL
Koronavirüs Bilim kurulu toplantısı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca ne zaman yapacak?

Toplantısı ile ilgili olarak gelen son dakika haberine göre; her hafta gerçekleşen toplantının bugün yapılacağı bildirildi. Öte yandan gerçekleşen toplantıda ülkemizdeki vaka sayılarına ilişkin durum değerlendirmesi yapılacak. Buna göre; Koronavirüs bilim kurulu toplantısı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Bilim Kurulu toplantısı sonrası ne zaman ve saat kaçta açıklama yapacak? İşte detaylar…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILACAK? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI BAKAN KOCA SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Koronavirüs salgını sürecinde haftanın belirli günlerinde toplanarak ülkemizdeki son duruma ilişkin detayların masada olduğu Bilim kurulu toplantısı için araştırmalar da hız kazandı. Bu kapsamda ülkemizde vaka sayılarında yaşanan artış ve bu artışla beraber öneriler gibi konularda Bakan Koca açıklaması büyük önem taşıyor…

Koronavirüs Bilim kurulu toplantısı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca ne zaman yapacak?

TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası saat 19.00'da açıklama yapacak.

DİĞER SINIFLAR VE ÜNİVERSİTELERİN AÇILMASI DA GÜNDEME GELEBİLİR

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, bu hafta itibarıyla hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıfların da eğitime başladığını belirterek, "Ümit ediyorum ki vaka sayılarında ciddi bir artış yaşanmaz, okullarda da kontrollü bir şekilde eğitimi sürdürebiliriz ve diğer sınıflar, ardından da üniversitelerin de açılması gündeme gelebilir" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının yeni vaka sayısında herhangi bir katkısının olup olmadığının Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca yakından izlendiğini, ona göre de yeni kararlar alındığını söyledi. Doç. Dr. Kayıpmaz, "Bu noktada bu hafta itibarıyla hazırlık ve birinci sınıf dışındaki bazı sınıflarımızda da eğitim başladı. Ümit ediyorum ki vaka sayılarında ciddi bir artış yaşanmaz, okullarda da kontrollü bir şekilde eğitimi sürdürebiliriz ve öncelikle diğer sınıflar, ardından da üniversitelerin de açılması gündeme gelebilir. Ama burada hep kurallara bağlı olmayı okullarda da üniversitelerde de unutmamamız gerekiyor. Kontrollü bir şekilde eğitimin sürdürülebilir olması son derece önemli" diye konuştu.

Koronavirüs Bilim kurulu toplantısı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca ne zaman yapacak?

Doç. Dr. Kayıpmaz, 'nda okulların tamamının kademeli açılmasıyla ilgili birçok değişkenin değerlendirildiğini ifade ederek, "Bu birçok değişkenin durumuna göre de kararlar veriliyor. Her türlü alternatif her türlü istatistiksel durum ve değişiklik masaya yatırılarak kararlar veriliyor" dedi.

'YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DEĞERİ TARTIŞILMAZ'

Doç. Dr. Kayıpmaz, vaka sayılarının düşmesiyle okulların tamamında kademeli eğitime de geçilebileceğinin gündeme gelebileceğini ifade ederek, "Gelebilir; çünkü yüz yüze eğitimin değeri tartışılmaz. Ama bir yandan da artık 2020 yılındayız ve gerçekten uzaktan eğitim teknolojilerinde de önemli adımlar atıldı; pandemi dönemi dolayısıyla. Bu karma eğitim modellerinin sürdürülebilir olması önemli ve yüz yüze eğitiminin de özellikle okul hayatının çocuklarımızın, gençlerimizin gelişimi ve akranlarıyla iletişimi açısında son derece büyük önemi var. Bundan dolayı da tedbirli bir biçimde, kontrollü biçimde seyrelterek ve kademelendirerek eğitim ve öğretim sisteminin devam ettirileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs Bilim kurulu toplantısı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca ne zaman yapacak?
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