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Pandemi denetimleri sürüyor! 4 iş yeri ve 103 kişiye ceza

Son dakika gelen bilgilere göre 'in Bandırma ilçesinde koronavirüs denetimleri devam ediyor.

İHA
Giriş Tarihi: 14.10.2020 11:36 Son Güncelleme: 14.10.2020 11:37 ABONE OL
Pandemi denetimleri sürüyor! 4 iş yeri ve 103 kişiye ceza
Koronovirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ediyor. Hafta sonu yapılan çalışmalarda kafe, restoran, çay ocakları ve kahvehaneler denetime tabi tutuldu. 448 iş yeri denetlenirken, 4 iş yerine kurallara uymadığı gerekçesiyle cezaî müeyyide uygulandı. 26 toplu taşıma ve ticari araç ile 22 şehirler arası otobüs denetlendi. Bandırma'da bu zaman içinde sosyal mesafe kurallarına uymayan 43 kişi ile maske kullanmayan 60 vatandaşa para cezası kesildi.
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Pandemi denetimleri sürüyor! 4 iş yeri ve 103 kişiye ceza
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