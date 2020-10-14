PKK sözcülüğüne soyunan İsveçli bakana ayar: Size Türkiye’yle bu dille konuşma yetkisini kim verdi!

DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Ann Linde ile bakanlık binasında yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ancak toplantıda PKK sözcülüğüne soyunan ve Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteme hadsizliği yaparken diplomatik dilde yakışık almayan 'urge' (talep etme) kelimesini kullanan Linde'ye Bakan Çavuşoğlu sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu "Urge kelimesinin kullanılması diplomaside tepeden bakmak anlamına gelir. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz ya da Türkiye'yi uyarıyorsunuz? Suriye'deki rejim, İsveç'e ya da Avrupa Birliği'ne böyle bir yetki mi verdi? Neden PKK'ya, YPG'ye destek veriyorsunuz. Biz PYD/YPG/PKK hiç ayrım yapmıyoruz. Sizi de böyle görmek istiyoruz. Ofis açtırdınız, başına gelen adam kara para akladı. Bunlar terörist. Siz de bir annesiniz. Rica ediyorum, Diyarbakır'da 1 yıldır çocuklarını bekleyen annelere gidin. Onlar da Kürt kadını. Diğer Kürtlerin ne günahı var" dedi.İsveçli bakanın Kıbrıs konusundaki hadsiz laflarına da karşı çıkan Çavuşoğlu, "Diyorsunuz ki, Kıbrıs'ın egemenlik hakkı. Niye Kıbrıs Türklerinin haklarından bahsetmiyorsunuz? Hidrokarbon kaynaklarında onların hakkı yok mu? Neden buna vurgu yapamıyorsunuz? Yunanistan, mültecilerin botlarını batırırken, niye onları eleştirmiyorsunuz? Çifte standarttan kurtulun" dedi.İkili arasındaki gerginlik canlı yayında kameralara yansıdı. Çavuşoğlu'nun bu sözlerinin ardından yüz ifadesi değişen İsveçli Bakan, olayın şokunu atlattıktan sonra masadaki suyu tek dikişte içti.Tam çözüm Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından çekilmesi. İsveç'in AGİT dönem başkanlığı ve faaliyetlerini destekleyeceğiz. Uluslararası toplumun Ermenistan'a 'İşgal ettiğin topraklardan çekil' çağrı olursa o zaman bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz. Uluslararası toplum Ermenistan'a bu çağrıyı yapmalı. Yoksa kimse savaş istemez.