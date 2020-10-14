Seçim zamanında yapılacak

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıda ele alınan konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına da yanıt veren Çelik, özetle şunları kaydetti:"Cumhur İttifakı açısından erken seçim söz konusu değildir. Seçimler zamanında yapılacaktır. Sayın Bahçeli bunu net bir şekilde ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız da bunu aynı şekilde ifade ediyorlar. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının da Sayın Erdoğan olduğu Bahçeli tarafından açıklandı. Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır ve yapılacak daha çok işimiz var.(Hatay yangını) PKK'lı bir grubun 'Biz yaptık' diyerek alçakça bir şekilde acıların üzerine benzin dökmesi, lanetlenmesi gereken bir durumdur.(Ermenistan'ın saldırıları) Ermenistan saldırdığı zaman sesi çıkmayanlar, Azerbaycan topraklarını almak için gücünü gösterdiğinde ateşkes çağrıları geldi. Bu bir çifte standart göstergesidir.(Çeşitli ülkelerin Oruç Reis'in göreve dönmesine ilişkin açıklamaları) Böylesine hukuktan yoksun, saçma sapan açıklamalar olabilir mi? Farklı farklı ülkelerin açıklamalarına bakın, sanki her biri Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılmış. Kes, kopyala, yapıştır yöntemiyle aynısıdır. Karşımızda dayatmalarla müzakerenin, diplomasinin değerini bilmeyen, sürekli Türkiye ve KKTC'nin haklarını gasp etmek isteyen güç varsa bunun cevabını vermeye hazırız." Öte yandan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta sonu Şırnak'tan başlayacağı il kongrelerinin takvimi de netleşti. Erdoğan'ın, Şırnak'ın ardından 30 büyükşehirin il kongrelerine de yüz yüze katılması planlanıyor.