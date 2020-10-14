Son Dakika Haberi - Kadir Şeker'in hapis cezası belli oldu! Kadir Şeker kimdir, kaç yıl hapis cezası aldı ve hapisten ne zaman çıkacak?

Konya'da yaşanan olayda bir parkta darbedildiğini gördüğü kadını kurtarmaya çalışırken katil olan 20 yaşındaki Kadir Şeker'in yargılandığı davada son dakika mahkeme kararı çıktı. Şeker, 'Kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapse çarptırıldı. Şeker'in cezası tahrik nedeniyle 15 yıla indirildi. İyi hal indirimi de yapılarak 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
KADİR ŞEKER KAÇ YAŞINDA?
Türkiye'de kamuoyu ve hukukçuları ikiye bölen tartışmalı cinayet davasında sevgilisini darbeden Özgür Duran'ı engellemeye çalıştığı sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker 20 yaşında. Şubat 2000 doğumlu olan Şeker birkaç ay sonra 21 yaşına basacak.
SON DAKİKA KADİR ŞEKER NE KADAR CEZA ALDI?
Mahkeme heyeti bugün görülen karar duruşmasında Kadir Şeker'in cezasını açıkladı ve verilen karar ile Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezasına çaprıtıldı.
KADİR ŞEKER NE ZAMAN TUTUKLANDI? NE KADAR HAPİS YATACAK?
Kadir Şeker'in cezasından tutuklandığı günden bu yana geçen zaman düşülecek. Yaklaşık 9 aylık bir cezayı çekmiş sayılarak kalan cezasını çekmeye başlayacak. Kadir Şeker 2020'nin Şubat ayında tutuklanmıştı.
KADİR ŞEKER NE ZAMAN ÇIKACAK?
Şeker'in hapisten ne zaman çıkacağına ilişkin soruların cevabı ise temyiz, indirim vs. olmaksızın bugün mahkemenin son dakika kararıyla verdiği cezanın tamamını çekerse 2031 yılında hapisten çıkmış olacak.
İşte dava ve karardan ayrıntılar;
Konya'da kız arkadaşını darbettiğini kişiyi engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şeker, maktul Özgür Duran'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.
ÖLEN KİŞİNİN AİLESİ: "KARŞI TARAFIN SAVUNMASI TUTARSIZDIR"
Duruşmada iddia makamı, mütalaasını tekrarladı. Maktulün babası Cengiz Duran'ın avukatı Duygu Delibaş, esasa ilişkin savunmasında, "Mütalaaya katılıyoruz ancak indirim oranının, eğer uygulanacaksa alt sınırdan verilmesini talep ediyoruz. Karşı tarafın, olayın bir kaza olduğuna ilişkin savunmaları tutarsızdır." dedi. Duran ailesinin avukatı ise sanık Kadir Şeker'in en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
SON DAKİKA... ANNESİ "GENCECİK OĞLUM TOPRAĞA GİTTİ" DEDİ
Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Duran, Şeker'in en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirterek, "Bundan 8 ay önce, biri gencecik toprağa gitti, biri gencecik cezaevine gitti diye üzülüyordum. Kadir Şeker'in ailesi bana bir başsağlığı bile dilemedi. Kaza olduğunu savunuyor ama oğlum yere düştüğünde yardım etseydi bir anne olarak bu kadar öfkeli olmazdım." diye konuştu.
KADİR'İN AVUKATI: HEYECAN VE PANİKLE YAŞANMIŞTIR
Sanık Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Barosu Başkanı olan Mustafa Aladağ, "Kadir, toplumsal, sosyolojik bir vakadır. Asla adam öldürme kastıyla hareket etmemiştir. Olay anında maruz kaldıkları, tekme, yumruk, boğazının sıkılması neticesi, o anın heyecanı, korku ve paniğiyle hareket etmiştir." dedi.
KADİR ŞEKER'İN KARARDAN ÖNCE SON İFADESİ: ÜZGÜNÜM
Sanık Kadir Şeker ise savunmasında, yardıma ihtiyacı olan bir kadına yardım etmek için olay yerine gittiğini dile getirererk, "Kimseye zarar verme niyetim yoktu. Kadın iyi olduğunu söyledikten sonra oradan ayrılıyordum ki arkamdan saldırdı, yere düştük. Olay yerinden ayrılırken yaralandığının farkında değildim. Hayatını kaybetmesine çok üzüldüm." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti tarafından karar öncesi son sözleri sorulan Kadir Şeker, "çok üzgünüm" dedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, Şeker'in cezasını haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürdü.
KADİR ŞEKER OLAYI NASIL OLDU?
Konya'da yaşanan olayda iddiaya göre, üniversiteye hazırlanan mezun öğrenci Kadir Şeker, Şubat ayında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma ve kavga sesleri üzerine bir kadının darbedildiğini gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı.
YARALI HAYATINI KAYBETTİ
Kadir Şeker'i bir süre boyunca kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmış, göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran burada hayatını kaybetmişti.
Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i, ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.