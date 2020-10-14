Son Dakika Haberi - Kadir Şeker'in hapis cezası belli oldu! Kadir Şeker kimdir, kaç yıl hapis cezası aldı ve hapisten ne zaman çıkacak?

SON DAKİKA... ANNESİ "GENCECİK OĞLUM TOPRAĞA GİTTİ" DEDİ

Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Duran, Şeker'in en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirterek, "Bundan 8 ay önce, biri gencecik toprağa gitti, biri gencecik cezaevine gitti diye üzülüyordum. Kadir Şeker'in ailesi bana bir başsağlığı bile dilemedi. Kaza olduğunu savunuyor ama oğlum yere düştüğünde yardım etseydi bir anne olarak bu kadar öfkeli olmazdım." diye konuştu.