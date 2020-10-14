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Son dakika: Kayıp emekli hemşire cinayete kurban gitmiş

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi... Kötü haber bu kez Aydın'ın Didim ilçesinden geldi... 10 Ekim tarihinden bu yana kayıp olarak aranan emekli hemşirenin polis tarafından gözaltına alınan erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 14.10.2020 16:56 Son Güncelleme: 14.10.2020 16:58 ABONE OL
Son dakika: Kayıp emekli hemşire Hatice Tusu cinayete kurban gitmiş

Edinilen bilgiye göre, Didim'de yaşayan emekli hemşire Hatice Tusu'dan (59) haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. 10 Ekim tarihinde Efeler Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan iki çocuk annesi Hatice Tusu'yu bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede Tusu'nun en son erkek arkadaşı S.A. ile buluştuğunu belirleyen polis, emekli hemşirenin erkek arkadaşını gözaltına aldı. S.A.'nın emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği, Tusu ile bir süre tartıştıktan sonra kavga ettiklerini ve boğazını sıktığını, burnundan kan gelmesi sonucunda da öldüğünü anladığını ifade ettiği öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Emekli hemşire Tusu'nun erkek arkadaşı tarafından Hisar Mahallesi Sağtur Plajı'na gömüldüğünün öğrenilmesi üzerine bölgede arama yapıldı. Ekipler bölgede yaptıkları çalışmalarda emekli hemşirenin cansız bedenini toprağa gömülü şekilde buldu. Emekli hemşirenin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

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Son dakika: Kayıp emekli hemşire Hatice Tusu cinayete kurban gitmiş
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