Son Dakika: Sahte site üzerinden dolandırıcılığa operasyon! 36 kişi yakalandı

3 MİLYON TL'LİK VURGUN

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda delil niteliğindeki belgelere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden M.C'nin evinde yapılan aramada, bir odada uyuşturucu madde imalatı yapıldığı da belirlendi. M.C'nin, kurduğu özel düzenek ile skunk maddesi ürettiği saptandı.

Şüphelilerin ayrıca kendilerine kurumsal imaj vermek için '0 850' numaralı hatlardan mağdurlara ulaştıkları saptandı. Bu yöntem ile yüzlerce kişiyi dolandıran şüphelilerin, yaklaşık 3 milyon TL haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

