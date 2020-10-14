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Son dakika: Yassıada komisyonu kuruldu! Zarar görenler ve mirasçıları faydalanacak

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yassıada yargılamalarında zarar görenler ve mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması talebiyle yapılacak başvuruları değerlendirecek ve karara bağlayacak komisyonun kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

AA
Giriş Tarihi: 14.10.2020 10:08 Son Güncelleme: 14.10.2020 10:12 ABONE OL
Son dakika: Yassıada komisyonu kuruldu! Zarar görenler ve mirasçıları faydalanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7248 sayılı Kanun kapsamında Yassıada yargılamalarında zarar görenler için komisyon kuruldu. Yassıada yargılamalarında zarar görenler ve mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere komisyon kurulmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Komisyonun Başkanı Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, üyeleri ise Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemet Genel Müdürü, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürü olarak belirlendi.

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Son dakika: Yassıada komisyonu kuruldu! Zarar görenler ve mirasçıları faydalanacak
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