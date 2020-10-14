TSK’daki mahrem yapılanmaya darbe

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde kullandığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki kripto yapılanmasına yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor:
Ankara'da 17 zanlı gözaltına alındı. 10 şüpheli aranıyor.
İzmir'de 16'sı F-16 pilotu, 98'i Hava Kuvvetleri, 12'si Sahil Güvenlik'te görevli 110 şüphelinden 94'ü gözaltına alındı.
İstanbul'daki "ankesör" soruşturmasında 80 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. 15 ilde 70'i gözaltına alındı.
Nazif KARAMAN-Halit TURAN-Ceyhan TORLAK-Atakan IRMAK-Hayrettin ŞAŞMAZ-İhsan TUNÇOĞLU
/SABAH