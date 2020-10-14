Üniversiteli taksi şoförünü öldüren katilin deli numarası tutmadı

İstanbul Bayrampaşa'da taksi şoförlüğü yapan üniversite öğrencisi Nihat Elçi'yi silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Mehmet Ayçiçek hâkim karşısına çıktı. Duruşmada savunması alınan sanık Mehmet Ayçiçek, bu olayı işlediğini halen kabullenemediğini ifade ederek, ailevi sıkıntıları bulunduğunu, bunalıma girdiğini ve psikolojisinin çok bozuk olduğunu anlatmıştı.

ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA CÜZDANINI ÇALDI

Sanık avukatı da bu aşamada müvekkilinin akli melekelerinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi gerektiğini belirterek, bununla ilgili rapor alınmasını talep etmişti. Sanığın Nihat Elçi'yi öldürdükten sonra üzerinden cüzdan, cep telefonu ve parasını aldığının kamera görüntülerinde mevcut olduğunu aktaran Avukat Mustafa Tırtır, "Müdahillik talebimiz vardır. Davanın bir an önce karara bağlanmasını istiyoruz. Ayrıca az önce internetten baktım Amasya Merzifon'da GATA hastanesi bulunmamaktadır." diye konuşmuştu.

ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLMİŞTİ

Mahkeme heyeti, geçtiğimiz günlerde yapılan yargılama sonunda sanık Ayçiçek'in Adli Tıp Kurumu Başkanlığına sevk edilerek akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesini talep etti. Mahkeme ayrıca, sanığın "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarına ilişkin davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip olup olmadığına ilişkin rapor alınmasını kararlaştırdı.

"AKIL SAĞLIĞI YERİNDE YARGILANABİLİR"

Adli tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi geçtiğimiz günlerde sanık Mehmet Ayçiçek hakkında tamamladığı raporu mahkemeye gönderdi. Hazırlanan raporda inceleme altına alınan Ayçiçek'in ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyette herhangi bir akıl hastalığı yada akıl zayıflığı tespit edilmediğini belirtti. Raporun devamında Ayçiçek'in söz konusu işlemiş olduğu suça karşı ceza sorumluluğunun tam olduğuna karar verildi.