Yeni orkestra binası 29 Ekim’de açılıyor

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28 yıl önce yapımını başlattığı Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası, 29 Ekim'deki konserle kapılarını açıyor. Şef Cemi'i Can Deliorman'ın yöneteceği konserde İstiklal Marşı ile birlikte Mecidiye ve Aziziye marşlarının yanı sıra Mozart, Bizet ve Cilea'nın eserleri de seslendirilecek. 2023 kişilik koltuk kapasiteli salonda, sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilecek konserde Özkan Manav'ın 'Çoğul' adlı eserinin dünya prömiyeri de yapılacak. Görkemli yapının mimarı Semra Uygur, SABAH'a yaptığı açıklamada, "28 yıllık hayalimiz sonunda gerçek olacak. Dünyanın en iyi orkestra şefleri ülkemize gelip konser verebilecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası ülkemizin sanat alanında dışarıya açılan yüzü olacak" dedi.