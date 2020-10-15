Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Adalet Bakanı Gül'den son dakika açıklaması

Gül'den son dakika açıklaması

Son dakika haberi... Cezaevinde hayatını kaybeden hükümlü Mustafa Kabakçıoğlu'nun ölümüyle ilgili Bakanlık inceleme başlattı. 'ün talimatıyla görevlendirilen 2 bakanlık müfettişi, yaşanan olayda ihmal olup olmadığını inceleyecek.

AA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 14:23 Son Güncelleme: 15.10.2020 14:39 ABONE OL
Adalet Bakanı Gül'den son dakika açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hayatını kaybeden Mustafa Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin inceleme yapmak üzere 2 Bakanlık müfettişi görevlendirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakan Gül, Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin ayrıntılı inceleme yapılması için müfettiş görevlendirilmesi talimatı verdi.

Bakan Gül'ün talimatıyla görevlendirilen 2 bakanlık müfettişi, yaşanan olayda ihmal olup olmadığını inceleyecek.

Başsavcılık’tan hükümlü Kabakçıoğlu’nun ölümüne ilişkin açıklama

ARKADAŞINA GÖNDER
Adalet Bakanı Gül'den son dakika açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA