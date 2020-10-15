Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanlığından Pakistan'daki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığından 'daki terör saldırılarına kınama

, 'ın Belucistan eyaleti ile Kuzey Veziristan bölgesinde düzenlenen terör saldırılarını kınadı.

AA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 22:23 Son Güncelleme: 15.10.2020 22:42 ABONE OL
Dışişleri Bakanlığından Pakistan'daki terör saldırılarına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın Belucistan eyaleti ile Kuzey Veziristan bölgesinde bugün gerçekleştirilen ve çok sayıda güvenlik personelinin can kaybına yol açan terör saldırılarının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemlerini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir konvoya eşlik eden güvenlik güçlerine teröristler tarafından saldırı düzenlenmiş, 11'i asker, 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçlerinin konvoyuna bombalı saldırı düzenlenmiş, 6 asker hayatını kaybetmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri Bakanlığından Pakistan'daki terör saldırılarına kınama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA