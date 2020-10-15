İki aile kavgaya karıştı! Polis kurşunu can aldı

İstanbul Zeytinburnu'da iki aile arasındaki arbedeye müdahale eden polis memurunun silahından çıkan kurşun can aldı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye ulaşan polis ekipleri, kavgaya karışan tarafları ayırırken, taşkınlık çıkartan bir kişiyi gözaltına almaya çalıştı.

İstanbul Valiliği'nin yazılı açıklamasına göre, bu sırada silah ve sopalarla sokağa giren kişilerden ikisi hedef gözetmeksizin sağa sola ateş etmeye başladı. Silahını görevli polis memuruna doğrultan 18 yaşındaki A.İ, polis memuru tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. A.İ. hastanede öldü.

Olayla ilgisi bulunmayan ancak açılan ateş sonucu yaralanan B.B. de tedavi altına alındı. 6 şüpheli ve polis memuru gözaltına alındı. Valilik, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken, 18 yaşında ölen gencin ailesi polise sert tepki gösterdi.