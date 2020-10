Işıkçı yargıca istifa çağrısı

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) önceki gün CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği hak mahrumiyeti kararının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yok hükmünde sayılmasının ardından AYM üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı paylaşıma tepki sürüyor.Yıldırım, AYM binasının gece vakti çekilmiş fotoğrafını "ışıklar yanıyor" ifadesi ile Twitter'da paylaştı. Bu paylaşım, vesayetin hakim olduğu eski Türkiye günlerinde darbe iması olan "Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor" ifadesini çağrıştırdı. Yıldırım'ın bu mesajına hem siyasiler hem de vatandaşlardan tepki yağdı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, geçmiş dönemlerde Genelkurmay Başkanlığı'nın mesaj vermek istediğinde ışıklarının yandığını hatırlatarak, paylaşımın bir "darbe mesajı" olduğu yorumunu yaptı.Mesaja ilk tepki İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, AYM Üyesi Yıldırım'ın Enis Berberoğlu kararına göndermede bulunan tweet'ine resmi Twitter hesabından "Işıklarımız hiç sönmüyor" paylaşımı ile yanıt verdi. Birçok kamu kurumu, STK, dernek ve belediyeler de paylaşıma tepki gösterdi. "Işıkları millet açar, millet kapatır" ifadesi ile 15 Temmuz darbe girişimi gecesinden direniş fotoğrafları paylaşıldı. Üsküdar Belediyesi "Daima hazır kıta" paylaşımı yaparken, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da "Milletin yaktığı ışığı söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecek" yazdı. Hem vatandaşlar hem siyasiler, AYM'de darbe iması yapan bir üyenin olmaması gerektiğini belirterek Yıldırım'ı istifaya davet etti.Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez. Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da aziz milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar.Sosyal medya üzerinden yapılacak açıklamalar, hele yüksek mahkeme üyesine yakışmaz.Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir. Bu ne saçmalık, kendinize gelin.Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz.Darbeyi çağrıştıran vahim bir açıklama. Bu AYM üyesi derhal istifa etmelidir.: Anayasa Mahkemesi üyesini acilen istifaya davet ediyoruz.Skandal paylaşımıyla gündeme gelen AYM üyesi Engin Yıldırım'ın AYM üyeleri arasında akademik kariyeri boyunca hiç hukuk eğitimi almayan tek üye olması dikkat çekti. AYM'de hukuk mezunu olmasa da tüm üyeler Sayıştay ya da Danıştay gibi kurumlarda çalışmış durumda. Yani çoğunun hukuk kariyeri var. İktisat profesörü olan Yıldırım ise, "İktisat, endüstriyel ilişkiler, ekonomi ve sosyal ilişkiler, iktisadi ve idari bilimler" eğitimleri aldı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Yıldırım, ardından gittiği İngiltere'de Warwick Üniversitesi'nde Endüstriyel İlişkiler yüksek lisansını, Manchester Üniversitesi'nde ise 'Ekonomi ve Sosyal İlişkiler' üzerine doktorasını yaptı. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi oldu. Akademik kariyerinde basamakları hızla çıkmasıyla dikkat çeken Yıldırım, 31 yaşında doçent, 36 yaşında profesör, 37 yaşında ise dekan oldu. 2010'da dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından AYM üyesi olarak atanan Yıldırım, 19 Ekim 2015'te Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçildi. Yıldırım, 25 Ekim 2019'da başkanvekilliği görevi sona ererken Anayasa Mahkemesi'nde üye olarak görevini sürdürüyor./ SABAHAnayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın tepkiye yol açan 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Anayasa Mahkemesi'nin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi, anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır" denildi. Öte yandan dün AYM'nin 3.5 saat süren toplantısında milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkındaki yerel mahkemenin kararı da görüşüldü. Toplantıda herhangi bir karar alınmadıAYM Üyesi Yıldırım'a tepki yağarken gözler AYM'nin nasıl bir adım atacağına çevrildi. Kanuna göre, AYM başkanı ve üyeler hakkında, hâkimlik mesleğinin vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin aksamasına yol açan hâl ve hareketlerinden dolayı disiplin soruşturması açılabiliyor. AYM Genel Kurulu, soruşturma açılması halinde söz konusu üyeyi üyelikten çıkarabiliyor.- ANKARAAYMüyesi Engin Yıldırım, darbe iması içeren 'Işıklar yanıyor' ifadesiyle AYM'nin fotoğrafını paylaştığı tweet'ini gelen tepkiler sonrasında sildi. Yıldırım, "Işıklar yanıyor derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" paylaşımı yaptı. Yıldırım, "Paylaştığım mesajda maksadını aşan ifadeler kullanmış olmaktan dolayı üzüntü duymaktayım. Kasıtlı olarak hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmam söz konusu değildir. Hukuk ve demokrasi karşıtı her türlü girişimin karşısında olduğum izahtan varestedir. Mesai sonrası Anayasa Mahkemesi bahçesinde yaptığım yürüyüşün ardından çektiğim fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir imada bulunmaksızın paylaştım. İnsani bir yanılgı ile yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum" dedi.