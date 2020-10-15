İstanbul’da dev operasyon: Piyasa değeri 10 milyon TL olan binlerce korsan kitap ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri bugün eş zamanlı dev bir operasyon gerçekleştirdi. Kadıköy ve Fatih'te 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

10 MİLYON DEĞERİNDE 'KORSAN KİTAP' ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda piyasa değeri 10 milyon TL olan binlerce 'korsan kitap' ele geçirildi. Ele geçirilen korsan kitapların üniversite ders kitapları olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Malatya’da PKK/KCK operasyonu

Son dakika: Sapkın gruba yönelik operasyonda iğrenç detay! 72 yaşındaki felçli adam...