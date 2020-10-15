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’da dev operasyon: Piyasa değeri 10 milyon TL olan binlerce ele geçirildi

ekipleri, Fatih ve ’de dev bir operasyon gerçekleştirdi. 15 adrese gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 10 milyon TL olan binlerce '' yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 18:23 ABONE OL
İstanbul’da dev operasyon: Piyasa değeri 10 milyon TL olan binlerce korsan kitap ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri bugün eş zamanlı dev bir operasyon gerçekleştirdi. Kadıköy ve Fatih'te 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

10 MİLYON DEĞERİNDE 'KORSAN KİTAP' ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda piyasa değeri 10 milyon TL olan binlerce 'korsan kitap' ele geçirildi. Ele geçirilen korsan kitapların üniversite ders kitapları olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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İstanbul’da dev operasyon: Piyasa değeri 10 milyon TL olan binlerce korsan kitap ele geçirildi
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