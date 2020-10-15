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Kandil ölümlerini 97 gün sonra kabul etti; “SİHA’lar vurdu”

'ın Haftanin bölgesinde Mehmetçik, başarılı operasyonları ile terör örgütünü hezimete uğrattı. Kandil, SİHA'ların 10 Temmuz'da nokta atışıyla etkisiz hale getirdiği üst düzey 3 teröristin ölümünü 97 gün sonra 'SİHA vurdu' itirafıyla duyurdu.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 16.10.2020 00:59 Son Güncelleme: 16.10.2020 01:02 ABONE OL
Kandil ölümlerini 97 gün sonra kabul etti; “SİHA’lar vurdu”

Şırnak'ın Uludere İlçesinin tam karşısında bulunan Kuzey Irak topraklarındaki Haftanin bölgesinde Mehmetçiğin 17 Haziran'da başlattığı hava destekli Pençe-Kaplan kara harekâtında terör örgütünün bölgede yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü hâkimiyetine son verildi.

Örgütün sözde askeri kanadının eğitim kaplarının yer aldığı Haftanin içindeki Hantur – Kesrok – Ghakhawi - Mamand ve Kohareş kampları ile barınma alanları imha edildi, teröristlerden temizlendi. Haftanin'de 202 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerden temizlenen bölgelere 3'er ve 5'er kilometre aralıklarla kalıcı yüksek güvenlikli askeri üs bölgeleri oluşturuldu.

RIFAT BOZKURT

ÖLÜLERİNİ 97 GÜN SAKLADI
Terör örgütü, devam eden operasyon sırasında 10 temmuz günü Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) nokta atışıyla tam isabetle etkisiz hale getirdiği Argeş Sara kod adlı Rıfat Bozkurt, Reşat Tımok kod adlı Toprak Adırbelli ve Zınar Devrim kod adlı Rızgar Yılmaz adlı teröristlerin ölümünü 97 gün gizledi.

TOPRAK ADIRBELLİ

Terör örgütü dün, 3 teröristin ölümünü hava operasyonuyla ani SİHA'nın vuruşla olduğunu itiraf etti. Teröristlerden Siirt nüfusuna kayıtlı olan Rızgar Yılmaz adlı teröristin Kandilde bulunduğu yılar içinde örgütün elebaşılarından Duran Kalkan'ın yakınında yer aldığı 'da ortaya çıktı.

RIZGAR YILMAZ

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Kandil ölümlerini 97 gün sonra kabul etti; “SİHA’lar vurdu”
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