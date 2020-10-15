‘Lan’ sözüne RTÜK’ten ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK), Halk TV'deki bir canlı yayın programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözler dolayısıyla yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Kurul, Halk TV'de yayınlanan "Şimdiki Zaman Siyaset" isimli programda, Bahçeli'ye ithafen kullanılan argo kelime "lan" ifadesinin şahıstan öteye geçerek, kurum ve temsil edilenlere yönelik ve küçük düşürücü, itibarsızlaştırıcı olduğu kanaatine vardı. RTÜK, Halk TV'ye idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.