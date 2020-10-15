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‘Lan’ sözüne ’ten ceza

Giriş Tarihi: 15.10.2020 ABONE OL
‘Lan’ sözüne RTÜK’ten ceza
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK), Halk TV'deki bir canlı yayın programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözler dolayısıyla yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Kurul, Halk TV'de yayınlanan "Şimdiki Zaman Siyaset" isimli programda, Bahçeli'ye ithafen kullanılan argo kelime "lan" ifadesinin şahıstan öteye geçerek, kurum ve temsil edilenlere yönelik ve küçük düşürücü, itibarsızlaştırıcı olduğu kanaatine vardı. RTÜK, Halk TV'ye idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.
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‘Lan’ sözüne RTÜK’ten ceza
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