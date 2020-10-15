Şehit kızına sürpriz doğum günü!

Bölücü terör örgütü PKK ile yapılan mücadele kapsamında 2016 yılında Mardin Derik'de şehit düşen J.uzm.Çvş. Numan Öksüz'ün kızı Eylül'e 5. yaş gününde sürpriz bir doğum günü düzenlendi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı J. Albay Numan Öksüz, Şehit ve Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman ve Yönetim kurulu üyeleri İle birlikte doğum günü sürprizi yapıldı.





Üzerinde kendi resmi olan yaş günü pastasını annesiyle birlikte kesen şehit kızı Eylül'ün mutluluğu yüzüne yansıdı. Kahramanmaraş Şehit Aileleri ve Gaziler Başkanı olan ve kendisi de aynı zamanda güneydoğu gazisi olan Yunus Kahraman, şehit kızına 'Biz birlikte güzeliz, asla yalnız değilsiniz' diyerek doğum gününü tebrik etti.

Kahramanmaraş İl Jandarma alay Komutanı jandarma albay Numan Öksüz de şehit kızına "Bu vatan ve millet için şehit olan kahraman silah arkadaşım baban ve diğer tüm şehitlerimizi bu millet daima kalplerinde yaşatmaya devam edecektir. Senin babam bir kahramandı. Sen de o kahramanın bize olan emanetisin. Nice sağlıklı yaşlar diliyorum" diyerek o Eylül'ü tebrik etti.