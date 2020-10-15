SON DAKİKA! 15 Ekim korona tablosu! 15 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu BURADA

Ülkemiz de 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası teşhis edilen corona virüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri yerli ve yabancı ajanslara düşmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı uzman filyasyon ekipleri tarafından elde edilen entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kamuoyuna günlük tablo formatıyla gerek Twitter üzerinden gerekse Bilim Kurulu Toplantıları sonrasında canlı yayınla duyurulmaya devam ediyor. Öte yandan Bakan Koca'nın 15 Ekim korona tablosu ve günlük son durum tablosu verilerinin açıklanmasını bekleyen vatandaşlarımız 15 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuyla araştırma yapmayı yoğun şekilde sürdürüyor.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı filyasyon çalışmaları sonucu elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayıları ile 15 Ekim korona tablosu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından duyurulduğunda tüm detaylar ile son dakika bilgilerini buradan öğrenebileceksiniz…
İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin.
Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin.
Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin.