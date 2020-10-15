SON DAKİKA! 15 Ekim korona tablosu! 15 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu BURADA

Ülkemiz de 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası teşhis edilen corona virüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri yerli ve yabancı ajanslara düşmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı uzman filyasyon ekipleri tarafından elde edilen entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kamuoyuna günlük tablo formatıyla gerek Twitter üzerinden gerekse Bilim Kurulu Toplantıları sonrasında canlı yayınla duyurulmaya devam ediyor. Öte yandan Bakan Koca'nın 15 Ekim korona tablosu ve günlük son durum tablosu verilerinin açıklanmasını bekleyen vatandaşlarımız 15 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuyla araştırma yapmayı yoğun şekilde sürdürüyor.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? (15 EKİM 2020 PERŞEMBE)

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı filyasyon çalışmaları sonucu elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayıları ile 15 Ekim korona tablosu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından duyurulduğunda tüm detaylar ile son dakika bilgilerini buradan öğrenebileceksiniz…