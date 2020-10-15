Son dakika haberi: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Şiar’ın kız kardeşlerinin velayeti tek celsede babaya verildi!

Annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar A., Atv ekranlarıda, Müge Anlı'nın programında canlı yayında kan donduran bir itirafta bulunmuştu. Anne Gülizar .A., "Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" demişti. Gülüzar K.'nın tutuklanması sonrası mahkeme, Şiar'ın iki kız kardeşinin velayetinin geçici olarak baba Samet K.'ya verilmesine karar verilmişti. Yeni bir gelişmeyle kız kardeşlerin kalıcı velayetleri artık babada kaldı.

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'CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA VELAYETİ GERİ ALACAĞIM'

Son dakika haber: Baba Samet K., Avukatı Gültekin Gepek ile duruşmaya katılırken, anne Gülüzar A., duruşmaya SEGBİS ile bağlanarak 'Ben cezaevinde bulunduğum için şu an çocukların velayetinin babalarına verilmesine onay veriyorum, ancak cezaevinden çıktıktan sonra tekrar velayetlerini almak için dava açacağım, cezaevinden çıktıktan sonra çocuklarım bana geri verilmesi şartı ile davayı kabul ediyorum, uzman raporuna bir diyeceğim yoktur ancak çıktıktan sonra velayeti geri alacağım,' dedi.

VELAYET KALICI OLARAK BABADA

Tutuklu anne Gülüzar A.'nın SEGBİS ile bağlandığı Aile mahkemesinde görülen duruşmanın ilk celsesinde karar çıktı. Mahkeme, iki kız kardeşin velayetini kalıcı olarak baba Samet K.'ya verdi.

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