Terör örgütü PKK'nın 'öldü' yalanını SABAH deşifre etti!

İçişleri Bakanlığı, 27 Ağustos'ta yaptığı açıklamada PKK'nın güdümünde yayın yapan bir internet sitesinde öldüğünü açıkladığı "Botan Cudi" kod adlı örgüt mensubunun jandarma ikna timlerince yapılan ve aile bireylerinin desteğiyle ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim olmasının sağlandığı ifade edildi.



Şırnak'ın İdil ilçesi Ulak köyünden Nuri-Resmiye Göktaş çiftinin 11 çocuğundan Vedat Göktaş (24) HDP 'li örgüt yandaşlarının kandırmasıyla 2014 yılı Ekim ayı içerisinde örgüte katıldı.



Kandil'de "Botan Cudi" kod adıyla verilen eğitimden sonra eline verilen silahla Türkiye'ye eylem yapmak için gönderildi. Mavi kategoride 3 milyon ödülle aranırken 23 Kasım 2016'da Diyarbakır Lice'de ölü olarak ele geçirilen örgütün Erzurum, Diyarbakır ve Bitlis sözde bölge sorumlusu Azad Farkin (K) Nevzat Gündüz'ün üzerinden çıkan dokümanlardan bu bölgede faaliyet gösteren terörist grubun içinde yer aldığı belirlendi.



ÇATIŞMADA ÖLDÜ YALANI

Terör örgütü yurt dışından yayın yapan örgütün internet sitesinden ve diğer yayın organlarından 30 Temmuz 'da Şırnak'ın Gabar dağı Bane köyü kırsalında Türk askerlerinin operasyonunda çıkan çatışmada Botan Cudi (K) Vedat Göktaş- Brusk Reşit(K)Seyithan Acay ve Rohat Kobanê(K)Muhammed Cuma adlı teröristlerin öldüğünü duyurdu.



TESLİM OLMAK İÇİN ÇATIŞMA BÖLGESİNDEN KAÇMIŞ

Jandarma İstihbarat birimleri örgütün bu açıklaması üzerine yaptıkları Teknik ve saha çalışmasında ailesinin uzun süredir haber alamadığı Botan Cudi (K) Vedat Göktaş'ın ölmediğini ve çatışma bölgesinden silahsız olarak kaçtığını tespit ettiler.



Teröristin kaçıp teslim olmak için kaçmış olacağını değerlendiren ve bu yönde Çalışmalarını sürdüren Jandarma istihbarat ekipleri saha elemanları ile ailesinden de destek alarak Göktaş'la irtibat sağladılar. Jandarma ikna timlerinin de yer aldığı çalışmada teslim olması halinde Türk ceza kanunlarına göre yargılanmasının yapılıp hayata yeniden başlayabileceği, aksi takdirde yakalanması halinde örgütünde kendisini (Ölü) olarak gösterdiği hatırlatıldı.





KARAKOLA TESLİM OLDU

Botan Cudi (K) Vedat Göktaş 27. Ağustos günü Şırnak- Suriye Sınır Hattının İdil İlçe Jandarma Komutanlığının Sorumluluk Bölgesinde bulunan bölgeden yasa dışı yollar ile ülkemize girerek Şırnak İli İdil İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.





O ÇATIŞMA ANINI FIRSAT BİLDİM

Göktaş'ın "Terör örgütüne, 2014 yılında yapılan propagandalardan etkilenerek katıldım. Kısa süre sonrada pişman oldum. Örgütte kaldığım süre içinde kendim ve şahit olduğum maruz kaldığımız kötü muamele-, Güvenlik kuvvetlerinin etkili operasyonları, örgüt içinde meydana gelen ölümler 'den dolayı her zaman en uygun zamanda kaçmayı planlıyordum. Ailem ile birlikte Askerlerin benimle irtibat kurması ve ailemin 'de (teslim ol. Ölüne değil sana sarılmak istiyoruz. Adalet karşısında cezanı çekip hayata yeniden başlarsın demesi ile teslim oldum. Çatışma bölgesinde 3 kişiydik. Askerleri görünce Dağıldık. Birbirimizden uzaklaşınca ( Kaçmak için en iyi fırsat) diye düşünüp silahımı ve üzerimdekileri bırakarak kaçtım. Öncelikle Örgüt mensuplarına yakalanmamak için bölgeyi 'de iyi bildiğimden dolayı çok dikkatli davrandım" dediği öğrenildi.