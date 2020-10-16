Her Ayın 15’inde 251 Hatim Programı Şuheda Camii’nde yapıldı

Ayasofya-i Kebir Camii müezzinlerinden Alpcan Çelik, Hafız Halil İbrahim Kurşun ve Şuheda Camii İmamı Ruhami Aras'ın yönettiği hatim programına 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

TURUNÇ: "ŞEHİTLERİMİZİ ANMAMIZ İNANCIMIZIN GEREĞİ"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Her Ayın 15'inde 251 Hatim Programı'nın bugüne kadar Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve yakın coğrafyada yapıldığını, pandemi dönemi bittiğinde programın farklı şehirlerde yapılmaya devam edeceğini söyledi.

İsmail Hakkı Turunç, Şuheda Camii'nin vakit namazlarında da açık olduğunu hatırlatarak; "Diyanet İşleri Başkanlığımızın görevlendirdiği bir hocamız var burada. Müsait olan vatandaşlarımız her vakit bu camiye geliyor. Bugün burada vatanımız için, devletimiz için, insanlarımız için şehit olan vatandaşlarımız ve gazilerimize dua etmek için toplandık. Sırf ülkemiz değil dünyada da şehadete ve gaziliğe inanmış pek çok insan var. Şehitlerimizi ve gazilerimizi güzel hatırlayıp hayırla yad etmek inancımızın bir gereği. Adı üstünde Şuheda Camii. Burada şehitlerimizi anmamız çok doğal. Bundan sonra da ayda bir kez çok değerli hafızlarımızla bu programı yapmaya devam edeceğiz" dedi.





"AYASOFYA'DA ŞUHEDA CAMİİ'NE SELAM GETİRDİK"

2014'de Zagrep'te düzenlenen Güzel Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması'nda dünya birinciliği kazanan ve şu an Ayasofya-i Kabir Camii'nde müezzinlik yapan Alpcan Çelik ise farklı duygularla Şuheda Camii'ne geldiğini belirterek ekledi:

"Fatih Sultan Mehmet Han'ın o güzel mührü vurduğu Ayasofya'dan Şuheda Camii'ne selam ediyoruz. Tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Cenabı Hak İnşallah böyle hain bir darbe girişimini bir daha ne ülkemize ne de dünyaya yaşatmasın diye bugün burada dua edip, Kur'an-ı Kerim okuyacağız."



Her Ayın 15'inde 251 Hatim Programı pandemi koşullarına bağlı olarak farklı şehirlerde ya da Şuheda Camii'nde her ay düzenli olarak yapılmaya devam edecek.