İstanbul’da kaymakamlardan Kovid-19 denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Beşiktaş çarşısında Kaymakam Önder Bakan tarafından maske , mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirildi. Kaymakam Önder Bakan İstanbul'da yükselen virüsü ancak maske ve mesafe kurallarına uyarak yenebileceklerini söyledi.

UYARILARDA BULUNDU

İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı, Zabıta Müdürü Adem Molla ve Zabıta ekipleri ile birlikte, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını denetleyen Önder Bakan vatandaşların virüsü yenmesi ve yok etmesi için öncelikle maske ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi.







3 İŞYERİNE CEZA

Çarşıda yapılan denetimler sonucunda 3 işyerine mesafe ayarı yapmadığı için ve bir işyerine de yüksek ses nedeniyle 3 bin 180 TL para cezası kesildi. 3 uyarıya uymayanlara 1 gün kapatma cezası, dördüncü uyarıya uymayanlara ise 3 gün kapatma cezası verildiği bu uyarılara ısrarla uymayanlara ise uzun süre kapatma cezası uygulandığı belirtildi.

EYÜPSULTAN'DA SIKI DENETİM

Eyüpsultan ilçe Kaymakamı İhsan Kara da, Covid-19'la mücadele kapsamında ilçede denetim gerçekleştirdi. İşyerlerini tek tek denetleyen Kara, 8 aydır vatandaşın mücadele ettiği Kovid-19'un belli seviyeye inmediği sürece bu denetimlerin ilçede devam edeceğini söyledi.

KIYAFETLERİ DENEMEYİN

Korona virüsten korunmanın tek yolunun maske takmak ve sosyal mesafeli sosyal yaşam" olduğunu belirten Kara, kıyafetlerin denenmemesini belirterek sosyal mesafeye ve maske kurallarına uymayan işyerlerini uyardı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Denetlemelere devam edeceğini belirten Kaymakam İhsan Kara, "Bakanlığımızın genelgesi nedeniyle işyerlerinde denetimler yapıyoruz. Zaman zaman ufak tefek eksiklikler olduğunda da uyarıyoruz. Yaptığımız denetimler sırasında vatandaşlarımızın duyarlı olduğunu görüyoruz. Koravirüsle mücadeleyi devlet millet el ele yürütmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın maske ve mesafeye dikkat etmesini istiyoruz. Virüsten korunmanın tek yolunun maske takmak, hijyen ve sosyal mesele kurallarına uymak olduğunu defalarca söylüyoruz. Mart ayından bu yana 8 aydır vatandaşımız sabırla mücadele veriyor. Allah sabır versin. Koronavirüs belli seviyeye inmediği sürece bu denetimler devam edecek" diye konuştu.