Markette korkutan patlama: 6 kişi kişi dumandan etkilendi

Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir markette dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Markette bulunan dükkan iş yeri sahibi Habip Erkılıç'ın kardeşi ve annesi kendini dışarı attı. Patlamayı gören vatandaşlar ve komşular durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Marketi ve çevreyi kaplayan dumanlar, bölgede bulunan 6 kişinin etkilenmesine neden oldu.

Dumandan etkilenen vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere götürüldü. Bu esnada kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangına anında müdahale ederek çevre dükkanlara sıçramasına engel oldu. Yaşanan korku dolu anların herhangi bir can kaybına yol açmaması sevindirirken, yanan markette maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.







