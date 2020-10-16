SON DAKİKA HABERİ: DEAŞ'ın finans hücresine eş zamanlı şafak baskını! Terör saldırısı hazırlığındaydılar...

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın finans hücresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Yabancı Terörist Savaşçı" olarak adlandıran ve terör saldırısı hazırlığında olan 14 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, terör örgütü DEAŞ'a bir operasyon daha düzenledi. 10 ilçede 17 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Terör örgütü DEAŞ'ın ülkemizi hedef alan terör saldırıları yapabileceği göz önünde bulundurulduğu için düzenlenen operasyonda; terör örgütü DEAŞ'a eleman aktarımı ve finans sağladıkları saptanan ve geçmiş dönemde DEAŞ saflarında çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren 14 şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; para sayma makinası, sahte olduğu değerlendirilen pasaportlar, dijital malzemeler ve 62 bin 100 dolar ele geçirildi. Soruşturma kapsamında detaylı incelemeler sürüyor.