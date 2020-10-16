İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika haberi: 81 il için yeni genelge yayınlandı! Bunlara uymayanlar için ceza kapıda!

Koronavirüs ile yeni normal kapsamında mücadele sürecinde İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelgesi geldi. Buna göre yarın tüm illerde gerçekleştirilecek olan koronavirüs denetimleriyle ilgili genelgede yer alan hususlara aykırı davrananlara idari para cezası başta olmak üzere işlem yapılacak. İşte ayrıntılar;

SON DAKİKA! KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT TEMEL İLKE

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadelede içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması ve vali/kaymakamlar koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin, salgınla mücadelede başarı açısından çok büyük önem taşıdığına vurgu yapıldı.