Son dakika: Kulislere bomba gibi düştü! CHP'nin içinden yeni parti doğuyor, ismi de, genel başkanı da belli oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular bir türlü durulmuyor. Kurultay sonrası PM listesi krizi ile başlayan sorunlar yumağı, Muharrem İnce'nin 'Memleket Hareketi'ni kurması ile devam etmişti. Parti içinde Muharrem İnce krizi henüz yeni yeni yatışmaya başlarken, bu kez de yeni parti iddiası kulislere bomba gibi düştü. CHP'de sindirilen, gün geçtikçe sayıları azaltılan ulusalcı kanatın önemli isimleri bir araya gelerek yeni bir oluşuma imza atacak. İddiaya göre yeni partinin adı 'Halk' olacak. Genel Başkanı ise eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı olacak.