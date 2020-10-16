Son dakika: Kulislere bomba gibi düştü! CHP'nin içinden yeni parti doğuyor, ismi de, genel başkanı da belli oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular bir türlü durulmuyor. Kurultay sonrası PM listesi krizi ile başlayan sorunlar yumağı, Muharrem İnce'nin 'Memleket Hareketi'ni kurması ile devam etmişti. Parti içinde Muharrem İnce krizi henüz yeni yeni yatışmaya başlarken, bu kez de yeni parti iddiası kulislere bomba gibi düştü. CHP'de sindirilen, gün geçtikçe sayıları azaltılan ulusalcı kanatın önemli isimleri bir araya gelerek yeni bir oluşuma imza atacak. İddiaya göre yeni partinin adı 'Halk' olacak. Genel Başkanı ise eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı olacak.
SON DAKİKA: YENİ PARTİ İDDİASI KULİSLERE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
Hürriyet Yazarı Yalçın Bayer'in aktardığına göre; CHP'nin içinden yeni bir parti doğuyor. Parti içi ulusalcılar harekete geçti. Yeni parti yakında kurulacak.
KURUCULARI BELLİ OLDU
Parti içinde Atatürk hassasiyetinden uzaklaşılması, İYİ Partililere gösterilen hassasiyetin gösterilmemesi CHP'li ulusalcıları partiden ayrılmaya zorluyor. İçerideki çekişme ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrından rahatsız olan isimlerin yeni oluşuma katılması bekleniyor.
Partinin kurucuları olarak Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, Algan Hacaloğlu, Mustafa Özyürek, Onur Öymen ve Şahin Mengü isimleri kulislerde konuşuluyor.
İŞTE PARTİNİN ADI VE GENEL BAŞKANI
Bayer yazısında, partinin ismi ve genel başkanına dair edindiği bilgilere de yer verdi.
Partinin isminin 'Halk' olarak düşünüldüğü belirtilirken, Baykal'ın kızı ise Genel Başkanlık koltuğuna oturacağı aktarılıyor.
Deniz Baykal'ın yeni partiye desteğinin olup olmayacağı ise şu aşamada bilinmiyor.