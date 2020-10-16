Son dakika... Yakın arkadaşı Mahmut Övür Markar Esayan'ı anlattı: "Ayakları bu topraklara basan yerli bir aydın"

YERLİ BİR AYDINDI

"Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok üzücü bir haber oldu bizim için. Onu tanıyan bilen herkes için bu böyle. Hastalığı ilerlemişti. Uzun süredir tedavi görüyordu ve yorgun düşmüştü. Hayat böyle bir şey maalesef. Hem gazeteci olarak yakın arkadaşım hem de hem milletvekilliği sürecinde izlediğim bir siyasetçiydi. Çok önemli bir ismi kaybettik.

SON DAKİKA! Gazeteci ve siyasetçi Markar Esayan 51 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Hayatını, enerjisini bu coğrafyada kötü giden şeyleri değiştirmeye vakfetmiş, tek bir alanda değil, gazete sütunlarında, ekranlarda, eserlerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilkelerinden taviz vermeden dosdoğru bir çizgide yaşadı.