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Terör mağdurlarından önünde eylem

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Giriş Tarihi: 16.10.2020 ABONE OL
Terör mağdurlarından HDP önünde eylem
Şırnak'ta terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı. PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar, şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi. Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. 14 yaşındaki oğlunun 5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirten anne Hamdiye Aslan, çocuklarını HDP'den istemek için her hafta eylem yapmaya devam edeceklerini söyledi.
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Terör mağdurlarından HDP önünde eylem
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