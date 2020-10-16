TTB’de ‘çoklu meslek odası’ için düğmeye basıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün grup toplantısında terörle iç içe olan kişilerin yönetiminde yer aldığı Türk Tabipleri Birliği ile düzenleme yapılması gerektiğini açıklamasının ardından gözler yeni yapılacak düzenlemeye çevrildi. Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti kurmayları çalışmaya başlarken, düzenlemenin çerçevesinin ne olacağı da netleşmeye başladı. Çalışma kapsamında 'çoklu baro' düzenlemesi emsal alınacak. Anayasa Mahkemesi'nin çoklu baro kurulabileceğine ilişkin kararı da bu konudaki en önemli dayanak olacak. Türk Tabipleri Birliği'nin yanı sıra diğer meslek odalarını kapsayacak şekilde düzenlemenin genişlemesi öngörülüyor. Düzenleme ile kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları belirlenen şartları taşımaları durumunda o şehirde birden fazla kurulabilecek. Burada odaların üye sayısı göz önüne alınacak. Çoklu odaların merkez teşkilatından temsil oranları da yapılacak çalışma ile düzenlenecek. Özellikle İstanbul, Ankara gibi üye sayısı fazla olan odaların delege sayısı yeniden yapılandırılacak. Kurulan odalar üye sayıları oranında meslek odasının merkez birliğinde temsil edecek. Bu odaların genel kurulunda belirlenen delegeler, meslek odasının merkez yönetiminin oluşturulmasında söz sahibi olacak. Mevcut odaların gerçekleştirmiş olduğu, meslekle ilgili işlemler de yeni kurulacak odalar tarafından yürütülebilecek. AK Parti'nin düzenlemeyi aralık ayının sonuna kadar sürecek olan bütçe maratonundan sonra Meclis'e sunması bekleniyor.