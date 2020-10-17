AK Parti Milletvekili Markar Esayan yaşamını yitirdi

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Gazeteci-Yazar Markar Esayan (51), tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. 1.5 yıldır mide kanseri ile mücadele eden Esayan'ın vefatıyla ilgili açıklama yapan Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Okan Özçeker, "Yaklaşık 1.5 yıldan beri ileri tetkik ve tedavisi devam ediyordu. Akşam 17.30 sıralarında tüm müdahalelere rağmen Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" bilgisini verdi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yayımladığı taziye mesajında "Markar Esayan. Herkes onu güler yüzüyle, nezaketiyle ve beyefendiliği ile tanır, bilirdi. Kıymetli ve örnek bir aydın, özü sözü bir kardeşimizdi... Vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Başımız sağ olsun..." dedi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da taziye mesajında "Sevgili Markar Esayan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise "İlkeli ve dürüst insan rahat uyu. Dualarımız seninle" mesajını paylaştı.Esayan, hastalığıyla alakalı 19 Ekim 2019'daki paylaşımında şunları kaydetmişti: "Çok kıymetli dostlarım, hastalığım nedeniyle bir süredir gördüğüm tedavinin sonuna doğru gelmiş bulunmaktayım. Şu an için her şey yolunda. İnşallah çok yakın zamanda sıhhatli bir şekilde aranızda olacağım. Dualarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ediyorum."Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esayan için baş sağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında "Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.