Bartın’da Azerbaycan’a bayraklı destek

Ermenistan'ın sivillere yaptığı saldırıya bir kınama da Bartın Belediyesinden geldi. Bartın ve Türk halkının, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanın da olduğunu belirten Belediye Başkanı Cemal Akın; "Bartın Belediyesi olarak Ermenistan'ın hukuksuz saldırılarına karşı Azerbaycan'a destek amacıyla kent merkezimizde 7 ayrı noktaya Azerbaycan ve Türkiye bayrakları astık. Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal edilmiş topraklarını geri almak amacıyla Ermenistan'a karşı sürdürdüğü operasyonları sonuna kadar destekliyoruz. Kalbimiz Azerbaycan ile birlikte atıyor. Devlet ve millet olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanlarındayız. Katil Ermenistan dün Gence kentine yaptığı füze saldırısında içlerinde bebek ve çocukların da olduğu 13 masum Azerbaycanlı kardeşlerimizi şehit etti. Kendilerini medeni gören Avrupa ülkeleri bu saldırıda da sessiz kaldır. Bugüne kadar yaşamlarını yitiren Azerbaycanlı kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Azerbaycan halkına baş sağlığı diliyoruz" dedi.Bartın Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Ermenistan'ın hukuksuz saldırılarına karşı Azerbaycan'a destek amacıyla şehirde Belediye binası, Kent Tarihi Müzesi, Emekli Dinlenme Evi, Yalı Yaşam Merkezi, Valilik-Belediye arası, Cumhuriyet Meydanı ve Hükümet Caddesi giriş çıkışı olmak üzere toplam 7 ayrı noktaya Azerbaycan ve Türkiye bayrakları asıldı.