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Başkan Erdoğan'ın yeni " müjdesi" sevinçle karşılandı

Başkan 'ın, Türkiye'nin 'deki ikinci keşfini gerçekleştirdiğini açıklaması, 'ta vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. İşte o anlar;

Giriş Tarihi: 17.10.2020 19:14 ABONE OL
Başkan Erdoğan'ın yeni doğal gaz müjdesi sevinçle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Sondaj Gemisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıklamasını, vatandaşlar heyecanla cep telefonu ve televizyon ekranlarından takip etti.

Başkan Erdoğan'ın yeni doğal gaz müjdesi sevinçle karşılandı

'ta kahvehanelerde ekran başında açıklamayı takip eden bazı vatandaşların sevinçle alkışladığı görüldü.

Başkan Erdoğan'ın yeni doğal gaz müjdesi sevinçle karşılandı

"REZERVLERİN AKDENİZ'DE DEVAM EDECEĞİ YÖNÜNDE BEKLENTİLERİMİZ BÜYÜK"

Vatandaşlardan İbrahim Sezer, AA muhabirine, bu tablodan son derece mutlu olduklarını söyledi.

Başkan Erdoğan'ın yeni doğal gaz müjdesi sevinçle karşılandı

Erdoğan'ın müjdeyi Ereğli açıklarında vermesinden dolayı bölge insanı olarak büyük sevinç duyduklarını ifade eden Sezer, "İnşallah bu rezervlerin Akdeniz'de devam edeceği yönünde beklentilerimiz büyük.

Başkan Erdoğan'ın yeni doğal gaz müjdesi sevinçle karşılandı

İnşallah 2023 hedeflerine ülkemiz ekonomik olarak çok güçlü girecektir diye ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın yeni doğal gaz müjdesi sevinçle karşılandı

Esnaf Ferşat Doğan da gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından memnun olduk. Gelişmeler güzel, daha büyük açıklamalarını bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın yeni doğal gaz müjdesi sevinçle karşılandı

Esnaf Erkan Bayraktar ise yeni rezervinin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, gelişmelerden büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Başkan Erdoğan'ın yeni doğal gaz müjdesi sevinçle karşılandı

Müjdeyi televizyondan takip eden esnaf İzzet Sarıkaya, "Türkiye için çok önemli bir gelir kaynağı. Rahmetli Abdülhamid Han 'i işaret etmiş.

Başkan Erdoğan'ın yeni doğal gaz müjdesi sevinçle karşılandı

Cumhurbaşkanımız da bu işaretle izinden devam ediyor. Devam ettiği için de iki büyük kaynağımızı buldu.

Başkan Erdoğan'ın yeni doğal gaz müjdesi sevinçle karşılandı

Bizim için Türkiye için, Müslümanlar için çok güzel bir gelir kaynağı. Yenisini bekleriz. Bu ikinci bulunan kaynak 'ın adına yazılmalı" diye konuştu.

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Başkan Erdoğan'ın yeni "doğal gaz müjdesi" sevinçle karşılandı
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