Şanlıurfa'da 14 yüzyıllık zeytin ağacı bulundu

Dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'yi bağrında taşıyan Şanlıurfa'nın dört bir yanından tarih fışkırıyor. Hemen hemen tüm ilçelerinde tarihi kalıntıların keşfedildiği kentte bu kez de 1350 yıllık zeytin ağacına rastlandı.

1350 YILLIK ZEYTİN AĞACI

Eyyübiye ilçesine bağlı Altunbaşak köyünde bulunan zeytin ağacı, tarihi ile görenleri büyülüyor. İsmini de ağaçtan alan 20 haneli Zeytinlik mezrasında yer alan ağaç, tarihi bir kez daha aydınlatıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'ya 25 kilometre uzaklıktaki bölgede Cudi Vadisi olarak bilinen yerde yer alan 1350 yıldan fazladır ayakta duran anıt zeytin ağacını inceledi ve bölgenin tarım ve turizm açısından önemine değindi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Moğal ve Şanlıurfa Gazeteciler Birliği Başkanı Veysel Polat ile birlikte Cudi zeytini anıt ağacı ve çevresindeki kaya mezarlarda inceleme yapan Başkan Beyazgül, "Bu kadim diyarlarda tarım, tarih ve turizm çok eski tarihlere dayanır. Bunun en güzel örnekleri Cudi Dağındaki anıt zeytin ağacıdır" dedi.

"GEÇMİŞE AİT KALINTILARI GÖRMEK İSTEYEN ŞANLIURFA'YA GELSİN"

Geçmişe ait kalıntıların bazılarını görmek isteyen arkeologları kadim kent Şanlıurfa'ya davet eden Başkan Beyazgül, "Şanlıurfa'nın güneyinde Cudi Vadisi denilen yerdeyiz. Arkamızda hemen bir zeytin ağacı var. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün ölçümlerinde 1350 yıllık bir geçmişe dayandığı belirtiliyor. Ama yöre halkına göre bu ağaç daha eski yıllara dayanıyor. Onların rivayetine göre Hz. Nuh Aleyhisselam'ın buraya geldiği zaman güvercinin ağzında götürdüğü zeytinin bu ağaçtan koparıldığı söyleniyor. Buranın her tarafı tarih kokuyor. Arkeologlar için çok önemli bir merkezdir Şanlıurfa. Geçmişe ait kalıntıların bazılarını Şanlıurfa'da yeryüzünde görmek mümkündür." dedi.

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