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Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı seçilen 'a tebrik telefonu

Başkan , () Cumhurbaşkanı seçilen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, görüşmede, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarısı nedeniyle Ersin Tatar’a tebriklerini ileterek, “Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmenizin şahsınız, KKTC halkı ve Kıbrıs davamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Giriş Tarihi: 18.10.2020 22:18 Son Güncelleme: 18.10.2020 22:30 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarısı nedeniyle Ersin Tatar'a tebriklerini ileterek, "Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmenizin şahsınız, KKTC halkı ve Kıbrıs davamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kıbrıs Türkü'nün bir kez daha tüm dünyaya demokratik olgunluğunu ispatladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ın geleceğe dair sunduğu vizyon ve gösterdiği güçlü liderlikle zor bir dönemde cereyan eden seçim yarışından galip çıkmaya muvaffak olduğunu ifade etti.

Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığında KKTC'nin hak ve adalet mücadelesine özgüvenle ve başarıyla devam edeceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ın Başbakanlığı döneminde başta Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetleri ve KKTC'nin kalkınması olmak üzere her alanda sergiledikleri uyumlu iş birliğini aynı kararlılıkla sürdüreceklerine inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve KKTC'nin gelecek dönemde Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik gayretlerine de devam edeceğini belirtti.

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Başkan Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik telefonu
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