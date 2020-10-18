Bu keyif, hainlere nasip olmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İkiyaka Dağları Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. İkiyaka Dağları Üs Bölgesi'nde görev yapan askerleri ziyaret eden Soylu, geceyi burada geçirip daha sonra Cilo Göllerbaşı Sat Buzul Göllerine gelerek buzul gölü kenarında kahve içti, sohbet etti. Hakkari Valiliği'nde Güvenlik Toplantısı'na katılan Soylu, "Birilerinin temel hedefi, hayali orada teröristlerle beraber kahve içmekmiş ama bu milletin beraberliği, birliği onlara bunu nasip etmedi. Bilmenizi isterim burada bayrağımızın gölgesinde milletimizin huzuru, birliği beraberliğiyle bugün burada güvenlik toplantısı için birlikte olduğumuz arkadaşlarla çay içmek kahve içmek nasip oldu. Önümüzdeki yıl inşallah milletimizin en güzide gezi alanlarından biri olacak" diye konuştu. Soylu "Nasıl bugün İkiyaka Dağları'nda isek inşallah önümüzdeki ocak, şubat, mart aylarından birinde arkadaşlarımız hazırlık yapıyor, burada kar festivali yapılırken Ağrı Dağı'na da tırmanış gerçekleştireceğiz. Bu da bizim için ayrı bir güzellik" diye konuştu. Diğer taraftan Soylu, İkiyaka Dağları Irak sınırındaki Düztepe Üs Bölgesi'nin gelecek hafta tamamlanacağını duyurdu.