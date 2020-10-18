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Son dakika: Amanos Dağları eteğindeki orman yangını kontrol altına alındı

'ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağları eteğindeki Çat köyü mevkiinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin yangına erken müdahale ettikleri öğrenildi.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 18.10.2020 17:14 ABONE OL
Son dakika: Amanos Dağları eteğindeki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağları eteğindeki Çat köyü mevkiinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen iş makinaları yangının yayımlayıp kendi içinde kalması için. Ayırtma -yol çalışması yaparak yangının sıçrama risk mesafesini en düşük seviyeye getirdi.

Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında bu sabah 2 silahlı PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği Dörtyol ilçesi kırsalında yangın ihbarı ulaştı.
Amanos Dağları eteğindeki Çat köyü kırsalındaki orman yangını ihbarı üzerine bölgeye 15 arozöz -5 su tankı- 1 dozer ve yangın savaşçıları olarak adlandırılan söndürme ekipleri hareket etmişti.

4 teröristinde sağ olarak yakalandığı iddia edilen bölgede yangının tamamen kontrol altına alındığı ve bir kaç saate kadar tamamen söndürülüp soğutma yapılacağı belirtildi

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Son dakika: Amanos Dağları eteğindeki orman yangını kontrol altına alındı
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