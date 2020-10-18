Son dakika: ‘Kanuni’, Çanakkale Boğazı'nı geçiyor

Mersin'in Silifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı'nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci tamamlanan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', 10 Ekim günü Taşucu Limanı'ndan demir alarak, İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'na gitmek üzere yola çıktı. 227.81 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 114 metre yüksekliğindeki ultra deniz sondaj gemisi 'Kanuni', dün Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada açıklarına ulaşarak demir atmıştı. Yapılan sörvey kontrolünün ardından 'Kanuni' sondaj gemisinin Çanakkale Bogaz geçişi için planlama yapıldı.

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi 'Kanuni', bu sabah saat 08.00'de Ege Denizi'nden giriş yaparak, 36 millik Çanakkale Boğaz geçişine başladı. Sondaj gemisi 'Kanuni'nin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı da saat 07.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Kanuni, Çanakkale Boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-9 römorkörü tarafından çekildi. Sondaj gemisine, Kurtarma-3, Kurtara-6, Kurtarma-10 ve Türkeli römorkörleri ile Kıyı Emniyeti 6 Hızlı Tahlisiye Botu eşlik etti. Sahilde toplanan çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayrakları ile Kanuni'yi selamlayarak, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisine kavuşmasının mutluluğunu yaşadı.



2012 yılında Güney Kore'de 'Sertao' ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. 15 Mart 2020'de Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine de sahip. 'Kanuni', altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor. Dış gövdesi Fatih ve Yavuz gibi kırmızı-beyaza boyanıp, Türk bayrağı ile taçlandırılan sondaj gemisinin İstanbul'a geçip, Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçişi için hazırlanması bekleniyor.