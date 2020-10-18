Turuncu listedeki terörist öldürüldü

Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı ise etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan PKK'nın sözde Cudi bölgesi takım sorumlusu Mehmet Nuri Husidur olduğunun belirlendiğini bildirdi. Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan ve örgütün sözde Cudi bölgesi takım sorumlusu İhsan Nuri kod adlı teröristin Mehmet Nuri Husidur olduğu tespit edildi. Van'da da 1 terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu. Fırat Kalkanı Bölgesinde ise taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 6 terörist öldürüldü.