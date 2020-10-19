Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 58 şehirde narkotik operasyonu: 4 bin 444 gözaltı, kilolarca uyuşturucu

58 şehirde narkotik operasyonu: 4 bin 444 gözaltı, kilolarca

Türkiye’nin 58 şehrinde 7 gün boyunca süren operasyonlarda ’nün Narkotik Suçlarla Mücadele birimleri büyük miktarda madde yakaladı. Yapılan baskınlarda toplamda 78 bin 345 lira para ele geçirilirken, 4 bin 444 şüpheli ise gözaltına alındı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 19.10.2020 15:59 Son Güncelleme: 19.10.2020 15:59 ABONE OL
58 şehirde narkotik operasyonu: 4 bin 444 gözaltı, kilolarca uyuşturucu

Türkiye genelinde 58 şehirde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Narkotik Suçlarla Mücadele birimleri, 7gün boyunca uyuşturucu madde ticareti yapanlara baskınlar yaptı. Bu baskınlar neticesinde toplamda 78 bin 345 lira para ele geçirilirken, 4 bin 444 şüpheli ise gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucunda 419 kilogram eroin, 333 kilogram esrar, 58 kilogram metamfetamin, 53 kilogram afyon sakızı, 29 kilogram bonzai, 239 bin tane captagon, 164 bin tane ecstasy, 40 bin adet sentetik ecza, 71 tanbanca ve tüfek ele geçirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
58 şehirde narkotik operasyonu: 4 bin 444 gözaltı, kilolarca uyuşturucu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA