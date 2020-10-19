58 şehirde narkotik operasyonu: 4 bin 444 gözaltı, kilolarca uyuşturucu

Türkiye genelinde 58 şehirde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Narkotik Suçlarla Mücadele birimleri, 7gün boyunca uyuşturucu madde ticareti yapanlara baskınlar yaptı. Bu baskınlar neticesinde toplamda 78 bin 345 lira para ele geçirilirken, 4 bin 444 şüpheli ise gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucunda 419 kilogram eroin, 333 kilogram esrar, 58 kilogram metamfetamin, 53 kilogram afyon sakızı, 29 kilogram bonzai, 239 bin tane captagon, 164 bin tane ecstasy, 40 bin adet sentetik ecza, 71 tanbanca ve tüfek ele geçirildi.