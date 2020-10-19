Bir fidan Kocaeli’ne bir fidan Hatay’a

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Tarım İl ve Orman Müdürlükleri ortaklığında gerçekleştirilen 'Fidan Kardeşliği' projesiyle Kılavuz Gençlik bünyesinde eğitim gören gençler Hatay'daki orman yangınına dikkati çekmek için yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu. Ayrıca dikilen sayı kadar fidanın Hatay'a gönderilmesi planlanıyor.

AKADEMİ ÜNİVERSİTE, AKADEMİ LİSE, BİLGİEVİ

Eğitim çalışmalarının yanında sosyal projelere de önem veren Kılavuz Gençlik Projesi; Bilgievleri, Akademi Lise, Akademi Üniversite birimleriyle Hatay'da yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla Fidan Kardeşliği projesini başlattı.

"FİDAN KARDEŞLİĞİ PROJESİ"

Tarım ve Orman Müdürlükleri işbirliğinde gerçekleşen proje ile gençler fidanları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen bölgelere toprakla buluşturdu.

GÖNÜLDEN GÖNLE, AĞAÇTAN ÇİÇEĞE

Etkinliğe katılan gençler "Bu kampanyayla birlikte tüm Kocaeli halkına bir çağrıda bulunuyoruz. En az Hatay'a ulaştıracağımız fidanlar kadar fidanı Kocaeli'mizde toprakla buluşturalım. Gönülden gönle, ağaçtan çiçeğe, coşkun ırmaklardan berrak sulara uzanan hayatın ışıltısını tekrardan çoğaltalım. Çünkü bu toprakların gönlü güzel insanları olarak biliyoruz ki; 'serinlik ateşten değil, yürekten gelir" ifadelerini kullandı.

HATAY'DA YANAN ORMANLAR DEĞİL, BİZİM BAĞRIMIZDIR

Duygularını belirten gençler, Hatay'da yaşanan olayın kendilerini çok üzdüğünü ifade ederek, "Bir daha böyle kötü olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz. Hatay'da yanan ormanlar değil, bizim bağrımızdır. Herkesi fidan dikmeye davet ediyoruz. Fidan Kardeşliği sloganıyla onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştular.