Deprem mi oldu? 19 Ekim 2020 AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması

Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, gün içerisinde çeşitli saat dilimlerinde şiddeti küçük ya da büyük birçok deprem, sarsıntı meydana geliyor. Durum böyle olunca, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi de merak konusu oluyor. Öyle ki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile dakika dakika depremler takip edilebiliyor. Peki, Türkiye'de en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, 19 Ekim 2020 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU? 19 EKİM 2020

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için aşağıda yer alan bağlantılara tıklayabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ