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Haberler Gündem Haberleri Deprem mi oldu? 19 Ekim 2020 AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması

mi oldu? 19 Ekim 2020 ve 'nden açıklaması

ve 'ın listesi, gün içerisinde en çok araştırılan başlıklar arasında öne çıkıyor. Öyle ki, kuşağında yer alan ülkemizde, gün içerisinde çeşitli şiddetlerde irili ufaklı depremler meydana gelebiliyor. Hâl böyle olunca da, 'Deprem mi oldu?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ise anbean son depremler hakkında vatandaşlara bilgi veriyor. İşte, 19 Ekim 2020 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 11:58 ABONE OL
Deprem mi oldu? 19 Ekim 2020 AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması

Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, gün içerisinde çeşitli saat dilimlerinde şiddeti küçük ya da büyük birçok deprem, sarsıntı meydana geliyor. Durum böyle olunca, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi de merak konusu oluyor. Öyle ki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile dakika dakika depremler takip edilebiliyor. Peki, Türkiye'de en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, 19 Ekim 2020 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU? 19 EKİM 2020

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için aşağıda yer alan bağlantılara tıklayabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Deprem mi oldu? 19 Ekim 2020 AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması
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