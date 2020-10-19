Son dakika haber: Ankara'dan geldiler! Başlarında jandarma bekledi...

Son dakika haber: HES kodu uygulaması ile temaslı oldukları tespit edilen iki kişi için Bolu Yedigölller Milli Parkı'nda adeta alarma geçildi. Jandarma temaslı 2 kişiye kimseyi yanaştırmayarak sağlık ekipleri gelene kadar başlarında nöbet tuttu.

