Son dakika haber: Ankara'dan geldiler! Başlarında jandarma bekledi...

Son dakika haber: HES kodu uygulaması ile temaslı oldukları tespit edilen iki kişi için Bolu Yedigölller Milli Parkı'nda adeta alarma geçildi. Jandarma temaslı 2 kişiye kimseyi yanaştırmayarak sağlık ekipleri gelene kadar başlarında nöbet tuttu.
SON DAKİKA! HES KODU KONTROLÜ YAPILIYOR
Sonbaharda yerli ve yabancı tatilciler tarafından yoğun ilgi gören Yedigöller Milli Parkı'nın giriş kapısı ve içerisinde jandarma ekipleri tarafından Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor.
Ekipler tarafından çadır kamp alanı bölgesinde çadır kamp yapan Ankara'dan gelen 2 kişinin Kovid-19 temaslısı olduğu tespit edildi.
GÜENLİK ŞERİDİ İLE İZOLE EDİLDİ
Karantinada bulunması gereken 2 kişinin olduğu bölge, jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrilerek, izole edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, söz konusu 2 kişiyi gözetim altında tutulmak üzere ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Seyyide Nefise Yurduna götürdü.
İKİ KİŞİYE PARA CEZASI UYGULANDI
Son dakika gelen bilgilere göre Karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle TCK'nin ilgili maddesi uyarınca haklarında yasal işlem yapılan 2 kişiye para cezası uygulandı.