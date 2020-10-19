Son Dakika Haberi: Sultangazi'de polisi alarma geçiren düğün

Olay, dün öğle saatlerinde, 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Erkek tarafından bir grup, gelin almak için ailenin evinin bulunduğu sokağa geldi. Gelin ve damat, süslenen araca binmeden önce bir süre oynadı. Sosyal mesafe ve maske takma kuralını da hiçe sayan gruptakilerden biri, belinden çıkardığı tabanca ile kalabalığa aldırış etmeden havaya ateş etmeye başladı. Bu anlar, mahalleli tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.