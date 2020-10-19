Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Interpol'un kırmızı bültenle aradığı teröriste ev ayarlamıştı! 'Suriyeli sandım' dedi, savunması ortaya çıkan gerçekle çöktü...

: Interpol'un kırmızı bültenle aradığı teröriste ev ayarlamıştı! 'Suriyeli sandım' dedi, savunması ortaya çıkan gerçekle çöktü...

haberi: Fransa tarafından terör örgütü üyesi olmak suçundan 'kırmızı bülten' çıkarılan ve Interpol tarafından aranan kadın terörist 'da yakalanmıştı. Soumaya Raissi isimli teröriste ev temin ettiği şüphesi ile bir zanlı da gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahış, "Suriyeli sandım, yardım ettim" diyerek kendini savundu. Ancak ortaya çıkan gerçek tüm savunmayı çökertti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
İHA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 10:07 Son Güncelleme: 19.10.2020 10:38 ABONE OL
SON DAKİKA: Interpol'un kırmızı bültenle aradığı teröriste ev ayarlamıştı! 'Suriyeli sandım' dedi, savunması ortaya çıkan gerçekle çöktü...

Fransa'da kırmızı bültenle aranan üyesi Soumaya Raissi'ye (30), yakalandığı 'da kalacak ev ayarlayan Feyzullah Y. (23) gözaltına alındı. Feyzullah Y.'nin, ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği ve Raissi'yi Suriyeli sanıp, yardım etmek için ev ayarladığını öne sürdüğü öğrenildi.

SON DAKİKA: Interpol'un kırmızı bültenle aradığı teröriste ev ayarlamıştı! 'Suriyeli sandım' dedi, savunması ortaya çıkan gerçekle çöktü...

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle Fransa'da hakkında tutuklama kararı çıkarılan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, Tunus kökenli, Fransız vatandaşı Soumaya Raissi'nin sahte Suriye kimliğiyle 'nın merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

SON DAKİKA: Interpol'un kırmızı bültenle aradığı teröriste ev ayarlamıştı! 'Suriyeli sandım' dedi, savunması ortaya çıkan gerçekle çöktü...

Ekipler, 14 Ekim'de düzenlediği operasyonla Raissi'yi kaldığı hücre evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen Raissi'nin Interpol tarafından 'çok tehlikeli, eylem yapabilir, gördüğü yerde tutuklanmalıdır' notuyla arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Raissi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SON DAKİKA: Interpol'un kırmızı bültenle aradığı teröriste ev ayarlamıştı! 'Suriyeli sandım' dedi, savunması ortaya çıkan gerçekle çöktü...

'SURİYELİ SANDIM, YARDIM ETMEK İÇİN EV AYARLADIM'
Soumaya Raissi'ye 'da kalması için ev ayarlayan Feyzullah Y. de polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. 'ın sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden ile bağlantılı olduğu iddia edilen Feyzullah Y.'nin, ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, "Kadını Suriyeli sandım. Yardım etmek için ev ayarladım" dediği öğrenildi.

SON DAKİKA: Interpol'un kırmızı bültenle aradığı teröriste ev ayarlamıştı! 'Suriyeli sandım' dedi, savunması ortaya çıkan gerçekle çöktü...

DEAŞ'IN SÖZDE TÜRKİYE EMİRİ İLE BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

Polisin yaptığı çalışmada Feyzullah Y.'nin bir süre önce İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyonda polisi tarafından yakalanan ve 'ın sözde Türkiye Emiri olduğu öne sürülerek tutuklanan Mahmut Özden'in grubuna mensup olduğu yurt dışından gelen DEAŞ üyelerine yardım ettiğini belirledi. Polis bu tespitler üzerine yaptığı çalışmada zanlıyı Süleyman Vahit Caddesi'nde yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlı sorgusunda DEAŞ üyesi olduğunu kabul etmeyerek, kadının da DEAŞ'lı olduğunu bilmediğini, Suriyeli olduğunu düşünerek ona yardım ettiğini söylediği öğrenildi. Ayrıca zanlının telefonunda yapılan incelemede de ise "Kırmızı Bülten" cümlesiyle ilgili birçok arama yapıldığı görüldü.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, yurt dışına çıkma yasağı getirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Interpol'un kırmızı bültenle aradığı teröriste ev ayarlamıştı! 'Suriyeli sandım' dedi, savunması ortaya çıkan gerçekle çöktü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA