SON DAKİKA: Interpol'un kırmızı bültenle aradığı teröriste ev ayarlamıştı! 'Suriyeli sandım' dedi, savunması ortaya çıkan gerçekle çöktü...

DEAŞ'IN SÖZDE TÜRKİYE EMİRİ İLE BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

Polisin yaptığı çalışmada Feyzullah Y.'nin bir süre önce İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyonda Adana polisi tarafından yakalanan ve DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri olduğu öne sürülerek tutuklanan Mahmut Özden'in grubuna mensup olduğu yurt dışından gelen DEAŞ üyelerine yardım ettiğini belirledi. Polis bu tespitler üzerine yaptığı çalışmada zanlıyı Süleyman Vahit Caddesi'nde yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlı sorgusunda DEAŞ üyesi olduğunu kabul etmeyerek, kadının da DEAŞ'lı olduğunu bilmediğini, Suriyeli olduğunu düşünerek ona yardım ettiğini söylediği öğrenildi. Ayrıca zanlının telefonunda yapılan incelemede de ise "Kırmızı Bülten" cümlesiyle ilgili birçok arama yapıldığı görüldü.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, yurt dışına çıkma yasağı getirildi.