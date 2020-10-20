5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 5. ve 9. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı!

İşte Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nda yaptığı diğer son dakika açıklamalarında detaylar...

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insanın bir arada bulunduğu mekanlar ve etkinliklerle ilgili denetimler etkin şekilde sürdürülecek. Temaslı kişilerin takibi çok daha sıkı şekilde yapılacak.

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Yerli aşı çalışmalarında 2 hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşacağı görülüyor. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir.

VATANIMIZA UZATILAN HER ELİ KIRACAĞIZ

Bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vaz geçmeyenlere daha çok kabuslar yaşatacağız. Devletimize, vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza uzatılan her eli kıracağız. Maziden atiye kurduğumuz köprüyü sürekli güçlendireceğiz. En büyük güç kaynağımız milletimizin, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak bize verdiği destekdir.

Ülkemizi 2023 hedeflerine inşallah ulaştıracak, evlatlarımıza güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakacağız. Terör örgütlerin küresel düzeyde artan saldırıları ve koronavirüs tüm dünyada panik haline yol açtı.

Düne kadar kimi parasına, kimi silahına, kimi sırtını dayadığı küresel yapılara güvenerek efelik taslayan devletler sosyo ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Demokrasi, hak ve adalet adına diğer ülkeleri yerden yere vuranlar her geçen gün ırkçılık ve ayrımcılık bataklığına saplanıyor. Türkiye yeni küresel ve bölgesel arayışlarının, güçlü siyasi ve ekonomik yapısıyla yükselen yıldızı konumdadır.