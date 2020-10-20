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Haberler Gündem Haberleri 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 5. ve 9. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı!

5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 5. ve 9. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı!

Ülkemizde Mart ayından bu yana etkisini sürdüren corona virüsü pandemisi sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerinde farklılıklara gidilmişti. EBA sistemiyle uzaktan eğitime geçilen sistemde pek çok farklı sınıflarda eğitim gören öğrencilerin ardından 5. Ve 9. Sınıfta eğitim gören öğrencilerin yüz yüze eğitime ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Bu gün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı tarafından söz konusu sınıfların yüz yüze eğitime geçeceği tarih açıklandı. Bu son dakika haberi sonrasında vatandaşlarımız 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 5. ve 9. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 20.10.2020 20:26 Son Güncelleme: 20.10.2020 20:26 ABONE OL
Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 5. ve 9. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası teşhis edilen koronavirüs pandemisi sebebiyle ülkemizde eğitim öğretim etkinliklerinde son dakika gelişmelri yaşanmış ve uzaktan eğitime geçilmişti. Normalleşme planları kapsamında bazı sınıf öğrencileri geçtiğimiz ay yüz yüze eğitime başlamış bazı sınıflar ise uzaktan eğitime devam etmişti. Bugün yapılan Kabine Topkantısı sonrasında Cumhurbaşkanı tarafından 5. ve 9. sıbnıf öğrencileri için yüz yüze eğitim açıklaması yapıldı. Bu gelişme sonrasında öğrenci ile veliler 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? sorusu üzerinde yoğun araştırmalar yapmaya başladı. Peki, 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

5. VE 9. SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK? BAŞKAN ERDOĞAN ERDOĞAN SON DAKİKA AÇIKLADI!

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından yapılan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması ve 5. ve 9. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak? sorusuna ilişkin detaylar şöyle;

Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 5. ve 9. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı , Kabine Toplantısı sonrasında canlı yayında yaptığı açıklamalarda 5. ve 9.sınıfların yüz yüze eğitime başlamasına ilişkin,

"Eğitimde yeni bir adım daha atarak, ortaokullarda 5. lisilerde 9. sınıflarda yüzyüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü ilgili sınıflarda gelişmelere bakarak kamuoyuna ilan edeceğiz."

ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 5. ve 9. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

İşte Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nda yaptığı diğer son dakika açıklamalarında detaylar...

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insanın bir arada bulunduğu mekanlar ve etkinliklerle ilgili denetimler etkin şekilde sürdürülecek. Temaslı kişilerin takibi çok daha sıkı şekilde yapılacak.

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Yerli aşı çalışmalarında 2 hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşacağı görülüyor. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir.

VATANIMIZA UZATILAN HER ELİ KIRACAĞIZ

Bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vaz geçmeyenlere daha çok kabuslar yaşatacağız. Devletimize, vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza uzatılan her eli kıracağız. Maziden atiye kurduğumuz köprüyü sürekli güçlendireceğiz. En büyük güç kaynağımız milletimizin, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak bize verdiği destekdir.

Ülkemizi 2023 hedeflerine inşallah ulaştıracak, evlatlarımıza güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakacağız. Terör örgütlerin küresel düzeyde artan saldırıları ve koronavirüs tüm dünyada panik haline yol açtı.

Düne kadar kimi parasına, kimi silahına, kimi sırtını dayadığı küresel yapılara güvenerek efelik taslayan devletler sosyo ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Demokrasi, hak ve adalet adına diğer ülkeleri yerden yere vuranlar her geçen gün ırkçılık ve ayrımcılık bataklığına saplanıyor. Türkiye yeni küresel ve bölgesel arayışlarının, güçlü siyasi ve ekonomik yapısıyla yükselen yıldızı konumdadır.

Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 5. ve 9. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

Türkiye'nin krizlerden olumlu yönde ayrıştığını izan ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor. Girdiğimiz mücadelelerden başarıyla çıktıkça tüm dünyaya umut aşılıyor, umut veriyoruz. Bu tablo elbette birilerini rahatsız ediyor. Karşılarında geçmişte iki çift lafla, birkaç küçük hamle ile sindirdikleri Türkiye'nin olmadığını gördükçe öfkeleri artıyor.

Biz milli iradenin üstünlüğüne, demokrasiye, hukuka vurgu yaptıkça darbe ve vesayet heveslerinin çirkin yüzü ve aşağılık üsluplarıyla karşılaşıyoruz. Bunların hepsini eski devir alışkanlıklarıyla yapılan son çırpınışlar olarak değerlendiriyoruz.

Millete söyleyecek sözü, anlatacak projesi, kuracak ortak hayali, paylaşacak sevinci olmayanların son sözü dışarıdan gelen destek vaadidir. Artık bu ülkede vesayet milli iradeyi ezemeyecektir. Hükümet olarak bir yandan sağlıktan eğitime, güvenlikten dış politikaya kadar her alanda hizmet ederken 10, 20, 50 yıl sonrasının vizyonunu oluşturuyoruz.

DOĞALGAZIN HER METREKÜPÜ BU MİLLETİN REFAHI, HUZURU, GELECEĞİ İÇİN KULLANILACAKTIR

Fatih gemimizin Tuna-1 kuyusundaki sondajlarında çalışmalarını tamamladı. Fatih Sakarya gaz sahasındaki Türk Ali 1 kuyusunda sondajlara başlayacak. Bir asrı aşkın süredir hidrokarbon kaynaklarına arayışını sürdüren Türkiye nihayet sonuç elde edebilmiştir. Pekçok toplumun böylesine ağır maliyetle elde ettiği zenginliğe bizim çalışırak, emek vererek, alın teri dökerek sahip oluşumuz en az kaynağın kendisi kadar önemlidir.

Gazın sisteme verilmesiyle milletimiz bu hizmete daha hesaplı ulaşma imkanı elde edecektir. Buradan elde edilecek kazancın her kuruşu yine milletimiz için harcanacaktır.

Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 5. ve 9. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

Dün İbn-i Haldun Üniversitesi'ne ait külliyenin açılışı münasebetiyle bu siyaset bilimci, devlet adamını hayırla yad etme imkanını bulduk. İbn-i Haldun'un 600 yıl önce 'coğrafya kaderdir' analizi asırlara sari bir sözün önemini ortaya koyar.

Türkiye bir yanı Avrupa'ya bir yanı Asya'ya bir yanı Afrika'ya uzanan kıtaları birbirinden ayıran Akdeniz ve Karadeniz gibi iki kadim coğrafyayı birbirine bağlayan tam merkezde yer alıyor.

Tarih kitaplarının yeniden yazılmasını gerekterecek öneme sahip en eski yapı topluluğu Şanlıurfamızda Göbeklitepe'de bulunuyor. Tarihin en eski anlaşmaları, paraları, su kanalları, ticaret yolları, farklı inançlara ait ibadet yerleri hep bizim ülkemizin sınırları içindedir. Türkiye tüm bu fotoğraf içinde istikrarı ve gücüyle adeta, barış, huzur, güven ve refah adası olarak kararlılıkla hedeflerine yürümeyi sürdürüyor.

Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 5. ve 9. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

Terör örgütlerinin saldırılarından, darbe girişimlerine, ekonomik tuzaklardan siyasi dışlama gayretlerine kadar her yöntem devreye sokuldu. Tüm oyunları bozmayı başardık. Uluslararası kuruluşların, güya demokrasi bayraktarı ülkelerin çoğu ülkemize karşı sergiledikleri çifte standartlarıyla gerçek yüzlerini ortaya koydular.

Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, ilgi alanarı doğrudan veya dolaylı şekilde müdahil olduğu hususlar tabii olarak genişlemektedir. Mazlumun, mağdurun, hakkın, adaletin yanında dimdik yer almaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Balkanlardan Kafkaslara, Asya'dan Afrika'ya kadar her coğrafyada gözünü ve kalbini bize yöneltmiş olan her kardeşimizin yanında olduk, olmayı da sürdüreceğiz.

Libya'da bir darbecinin ülkeyi göz göre göre parçalamasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine tüm kalbimizle ve imkanlarımızla destek verdik, vereceğiz. Coğrafyanın bize yüklediği hiçbir sorumluluktan kaçmadık, kaçmayacağız.

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5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 5. ve 9. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı!
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