5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 5. ve 9. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı!

11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası teşhis edilen koronavirüs pandemisi sebebiyle ülkemizde eğitim öğretim etkinliklerinde son dakika gelişmelri yaşanmış ve uzaktan eğitime geçilmişti. Normalleşme planları kapsamında bazı sınıf öğrencileri geçtiğimiz ay yüz yüze eğitime başlamış bazı sınıflar ise uzaktan eğitime devam etmişti. Bugün yapılan Kabine Topkantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5. ve 9. sıbnıf öğrencileri için yüz yüze eğitim açıklaması yapıldı. Bu gelişme sonrasında öğrenci ile veliler 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? sorusu üzerinde yoğun araştırmalar yapmaya başladı. Peki, 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından yapılan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması ve 5. ve 9. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak? sorusuna ilişkin detaylar şöyle;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında canlı yayında yaptığı açıklamalarda 5. ve 9.sınıfların yüz yüze eğitime başlamasına ilişkin,
"Eğitimde yeni bir adım daha atarak, ortaokullarda 5. lisilerde 9. sınıflarda yüzyüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü ilgili sınıflarda gelişmelere bakarak kamuoyuna ilan edeceğiz."
ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nda yaptığı diğer son dakika açıklamalarında detaylar...
Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insanın bir arada bulunduğu mekanlar ve etkinliklerle ilgili denetimler etkin şekilde sürdürülecek. Temaslı kişilerin takibi çok daha sıkı şekilde yapılacak.
Yerli aşı çalışmalarında 2 hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşacağı görülüyor. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir.
Bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vaz geçmeyenlere daha çok kabuslar yaşatacağız. Devletimize, vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza uzatılan her eli kıracağız. Maziden atiye kurduğumuz köprüyü sürekli güçlendireceğiz. En büyük güç kaynağımız milletimizin, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak bize verdiği destekdir.
Ülkemizi 2023 hedeflerine inşallah ulaştıracak, evlatlarımıza güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakacağız. Terör örgütlerin küresel düzeyde artan saldırıları ve koronavirüs tüm dünyada panik haline yol açtı.
Düne kadar kimi parasına, kimi silahına, kimi sırtını dayadığı küresel yapılara güvenerek efelik taslayan devletler sosyo ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Demokrasi, hak ve adalet adına diğer ülkeleri yerden yere vuranlar her geçen gün ırkçılık ve ayrımcılık bataklığına saplanıyor. Türkiye yeni küresel ve bölgesel arayışlarının, güçlü siyasi ve ekonomik yapısıyla yükselen yıldızı konumdadır.
Türkiye'nin krizlerden olumlu yönde ayrıştığını izan ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor. Girdiğimiz mücadelelerden başarıyla çıktıkça tüm dünyaya umut aşılıyor, umut veriyoruz. Bu tablo elbette birilerini rahatsız ediyor. Karşılarında geçmişte iki çift lafla, birkaç küçük hamle ile sindirdikleri Türkiye'nin olmadığını gördükçe öfkeleri artıyor.
Biz milli iradenin üstünlüğüne, demokrasiye, hukuka vurgu yaptıkça darbe ve vesayet heveslerinin çirkin yüzü ve aşağılık üsluplarıyla karşılaşıyoruz. Bunların hepsini eski devir alışkanlıklarıyla yapılan son çırpınışlar olarak değerlendiriyoruz.
Millete söyleyecek sözü, anlatacak projesi, kuracak ortak hayali, paylaşacak sevinci olmayanların son sözü dışarıdan gelen destek vaadidir. Artık bu ülkede vesayet milli iradeyi ezemeyecektir. Hükümet olarak bir yandan sağlıktan eğitime, güvenlikten dış politikaya kadar her alanda hizmet ederken 10, 20, 50 yıl sonrasının vizyonunu oluşturuyoruz.
Fatih gemimizin Tuna-1 kuyusundaki sondajlarında çalışmalarını tamamladı. Fatih Sakarya gaz sahasındaki Türk Ali 1 kuyusunda sondajlara başlayacak. Bir asrı aşkın süredir hidrokarbon kaynaklarına arayışını sürdüren Türkiye nihayet sonuç elde edebilmiştir. Pekçok toplumun böylesine ağır maliyetle elde ettiği zenginliğe bizim çalışırak, emek vererek, alın teri dökerek sahip oluşumuz en az kaynağın kendisi kadar önemlidir.
Gazın sisteme verilmesiyle milletimiz bu hizmete daha hesaplı ulaşma imkanı elde edecektir. Buradan elde edilecek kazancın her kuruşu yine milletimiz için harcanacaktır.
Dün İbn-i Haldun Üniversitesi'ne ait külliyenin açılışı münasebetiyle bu siyaset bilimci, devlet adamını hayırla yad etme imkanını bulduk. İbn-i Haldun'un 600 yıl önce 'coğrafya kaderdir' analizi asırlara sari bir sözün önemini ortaya koyar.
Türkiye bir yanı Avrupa'ya bir yanı Asya'ya bir yanı Afrika'ya uzanan kıtaları birbirinden ayıran Akdeniz ve Karadeniz gibi iki kadim coğrafyayı birbirine bağlayan tam merkezde yer alıyor.
Tarih kitaplarının yeniden yazılmasını gerekterecek öneme sahip en eski yapı topluluğu Şanlıurfamızda Göbeklitepe'de bulunuyor. Tarihin en eski anlaşmaları, paraları, su kanalları, ticaret yolları, farklı inançlara ait ibadet yerleri hep bizim ülkemizin sınırları içindedir. Türkiye tüm bu fotoğraf içinde istikrarı ve gücüyle adeta, barış, huzur, güven ve refah adası olarak kararlılıkla hedeflerine yürümeyi sürdürüyor.
Terör örgütlerinin saldırılarından, darbe girişimlerine, ekonomik tuzaklardan siyasi dışlama gayretlerine kadar her yöntem devreye sokuldu. Tüm oyunları bozmayı başardık. Uluslararası kuruluşların, güya demokrasi bayraktarı ülkelerin çoğu ülkemize karşı sergiledikleri çifte standartlarıyla gerçek yüzlerini ortaya koydular.
Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, ilgi alanarı doğrudan veya dolaylı şekilde müdahil olduğu hususlar tabii olarak genişlemektedir. Mazlumun, mağdurun, hakkın, adaletin yanında dimdik yer almaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Balkanlardan Kafkaslara, Asya'dan Afrika'ya kadar her coğrafyada gözünü ve kalbini bize yöneltmiş olan her kardeşimizin yanında olduk, olmayı da sürdüreceğiz.
Libya'da bir darbecinin ülkeyi göz göre göre parçalamasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine tüm kalbimizle ve imkanlarımızla destek verdik, vereceğiz. Coğrafyanın bize yüklediği hiçbir sorumluluktan kaçmadık, kaçmayacağız.